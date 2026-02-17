Društvo turističkih vodiča Splita poklanja Splićanima besplatne razgled

Povodom Međunarodnog dana turističkih vodiča, koji se u cijelom svijetu obilježava 21. veljače, Društvo turističkih vodiča Splita i ove će godine Splićanima pokloniti besplatne razglede Dioklecijanove palače i povijesne gradske jezgre.

Ove godine vodiči će svoj dan u društvu Splićana i svih zaljubljenika u Split na ovaj način obilježavati puna tri dana - besplatna vođenja bit će organizirana 21, 22. i 23. veljače (više grupa svaki dan) s početkom u 11 sati i polaznom točkom kod makete povijesne jezgre na Rivi.

"Međunarodni dan turističkih vodiča dan je naše struke, ali prije svega dan ljubavi prema gradu kojeg svakodnevno predstavljamo našim gostima. Ovo je prilika da svoj grad doživite očima njegovih gostiju i riječima vodiča – s više detalja, skrivenih priča i povijesnih slojeva koje često u svakodnevici ne primjećujemo", kažu iz DTVS-a kao preporuku za dolazak.

Novitet u ovogodišnjoj manifestaciji je suradnja s Muzejom grada Splita, koji je sva tri dana omogućio i obilazak Dioklecijanovih podruma. Uz to, također u suradnji s Muzejom, 21. i 22. veljače bit će organiziran i obilazak Srednjovjekovnog vojnog ophoda nad sjevernim zidom Palače, po jedna grupa dnevno. Na sam Dan vodiča 21. veljače dodatno će za jednu grupu biti organiziran “Đir sa Dikom kroz Varoš”, razgled Velog Varoša.

Iz DTVS-a upozoravaju da je broj mjesta u svakoj grupi ograničen zbog bolje prezentacije i izbjegavanja gužvi, pa je predbilježba obavezna. Kako se grupe budu popunjavale, za njih će se prijave zatvarati.

Za prijave i informacije javite se tajnici DTVS-a Aniti Birimiši na 091 723 6021 od utorka do petka od 12 do 14 i od 16 do 18 sati.

Osim razgleda, bit će omogućeno i davanje donacija Županijskoj ligi za borbu protiv raka Split u sklopu projekta “Bradata Vožnja Extreme”. Na kraju razgleda ture moći ćete donirati skeniranjem barkoda ili uplatom na račun: IBAN: HR2024070001500027578 Primatelj: Županijska liga protiv raka Split Svrha: Donacija – Bradata Vožnja Extreme

Kao posebno iznenađenje i mamac, akciji će se jedan dan tijekom programa priključiti i Željan Rakela sa svojom bajkerskom ekipom, što je prilika za susret s tim humanim ljudima i davanje osobnog doprinosa humanitarnoj inicijativi.

"Split nije samo kulisa, Split je priča a mi je s ponosom pričamo vama. Vidimo se!", poručuju iz DTVS-a.