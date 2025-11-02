Društvo Marjan: "Zakon je jasan, a rješenja pravomoćna – gradnja u Park-šumi je kazneno djelo"

Društvo Marjan upozorilo je na, kako kažu, "građevinsko-pravni udar na Marjan", tvrdeći da se iza priča o "težacima" i "poljoprivrednicima" zapravo kriju bespravni graditelji koji godinama pokušavaju ozakoniti ilegalnu gradnju unutar Park-šume.

"Bespravni graditelji Splićane i ostatak države prave budalama s pričom o poljoprivredi i traktorima na Marjanu", poručuju iz Društva Marjan.

U objavi navode da je u Prostorni plan uređenja grada Splita (PPUG), mimo javne rasprave, ubačeno čak 300.000 četvornih metara novih građevinskih zona na Marjanu. Time je, kako tvrde, "javnost prevarena, a Marjan pretvoren u plijen".

Društvo upozorava da se paralelno vodi široka pravna ofenziva: "Više od 30 odvjetničkih ureda u ovom trenutku radi na skidanju zaštite s Marjana."

Ilegalni graditelji pod krinkom "težaka"

U večernjim satima, navode iz Društva, javnosti će se kao "poljoprivrednici" predstaviti osobe koje su zapravo tražile dozvole za gradnju vila, bazena i apartmana. "Ljudi koji će se večeras predstaviti kao 'poljoprivrednici? i 'težaci' su ilegalni graditelji. Gradonačelnik i mediji su upoznati s tim", tvrde.

Prema njihovim riječima, iako su Grad Split, Ministarstvo graditeljstva te Upravni i Visoki upravni sud odbili zahtjeve za legalizaciju, gradonačelnik Splita stao je na stranu bespravnih graditelja.

"Gradnja u Park-šumi je kazneno djelo"

Društvo Marjan podsjeća da su rješenja o odbijanju legalizacije pravomoćna i da su zakonske odredbe nedvosmislene: "Zakon je jasan, a rješenja pravomoćna – gradnja u Park-šumi je kazneno djelo prema članku 212. Kaznenog zakona. Nereagiranje na kazneno djelo također je kazneno djelo."

Ističu kako se postupci namjerno zaustavljaju kako bi građevinski lobi dobio na vremenu, dok javnost ostaje u zabludi o stvarnim motivima iza zahtjeva za “poljoprivredne” aktivnosti na Marjanu.