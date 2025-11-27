Društvo Marjan: "Marjan propada zbog nečinjenja Državnog inspektorata, pozdravljamo akciju USKOK-a"

Društvo Marjan oglasilo se na društvenim mrežama povodom najnovijih aktivnosti USKOK-a, poručivši kako se nada da će istrage koje se provode označiti početak ozbiljnijeg nadzora nad bespravnom gradnjom na području Park-šume Marjan.

U objavi navode kako je sustavno nepostupanje Državnog inspektorata prema bespravnim zahvatima u zaštićenoj zoni “dovoljno da USKOK obrati pozornost na rad institucija koje bi trebale štititi zakonitost”.

“Samo nepostupanje prema bespravnoj gradnji u zaštićenom području trebalo bi biti dovoljno da USKOK obrati pozornost što i kako radi Državni inspektorat. Dok to ne dočekamo, pozdravljamo ovu akciju USKOK-a i nadamo se da će na čelo DIRH-a doći netko tko će početi provoditi zakone RH na Marjanu”, poručili su iz Društva Marjan.

Društvo već godinama upozorava na ilegalne radove, dogradnje, preinake terena i druge zahvate u Park-šumi, ističući da se radi o prostoru najviše kategorije zaštite. Upravo zato smatraju da je potrebno hitno uspostaviti učinkovit nadzor i sankcioniranje, te da bez promjene pristupa institucija borba protiv devastacije ostaje simbolična.