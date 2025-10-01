Društvene mreže ugrožavaju simbol turističkog bisera: "Svi su to vidjeli i svi žele napraviti istu stvar"

Nema turista koji se iz Dubrovnika nije vratio barem s jednim pokušajem. Penjanje na maskeron obavezan je izazov i jamstvo za sreću u ljubavi. Na njega se penjalo i prije, ali društvene mreže učinile su svoje – milijuni objava su krivac da je nekoć rijetke pokušaje zamijenila ugroza skrivenog dragulja grada.

"Utjecaj društvenih mreža je abnormalan i svi su to vidjeli i svi žele napraviti istu stvar", u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Anom Velom rekao je turistički vodič Ivan Vuković.

Maskeron se nalazi na crkvi Male braće i u stvari je augmentativ riječi "maska". Struka upozorava da zaštititi svakog spomenika treba pristupiti individualno.

"Nekad je replika dobar izbor, nekad je fizička zaštita, nekad je možda premještanje dobar izbor", objasnio je Ivan Viđen, povjesničar umjetnosti.

Dubrovnik ostaje svjetski biser, samo što sve češće podsjeća da je njegova ljepota dragocjena, ali i osjetljiva.

Više o ovoj temi možete pogledati u videoprilogu: