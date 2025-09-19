Drugi smrtno stradali motorist u Dalmaciji u svega nekoliko sati! Zatvorena Jadranska magistrala kod Komarne

Teška prometna nesreća dogodila se danas oko 13:45 sati na Jadranskoj magistrali (DC8), između Pelješkog mosta i predjela Rabe, u blizini čvora Komarna. Prema informacijama PU dubrovačko-neretvanske, u sudaru motocikla čeških nacionalnih oznaka i kamiona splitskih registarskih oznaka smrtno je stradao 49-godišnji motociklist, državljanin Češke.

Nesreća se dogodila na dionici magistrale iznad Komarne, a zbog očevida je promet potpuno zaustavljen. HAK je izvijestio da obilaznih cesta nema, pa su putnici prisiljeni čekati završetak policijskog postupka.

Sve žurne službe nalaze se na terenu, a detalji okolnosti nesreće bit će poznati nakon dovršetka očevida.

Nažalost ovo je već drugi slučaj pogibije motorista u Dalmaciji danas, u svega nekoliko sati.