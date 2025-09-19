Close Menu

Nova tragedija na dalmatinskim cestama, smrtno stradao motorist

Promet se na navedenoj dionici ceste odvija otežano, naizmjeničnim propuštanjem vozila jednim kolničkim trakom

Danas se oko podneva na državnoj cesti DC-01, na području mjesta Malovan, dogodila teška prometna nesreća u kojoj je život izgubio vozač motocikla, izvijestila je PU zadarska.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila u 11:55 sati. Na mjesto događaja odmah su izašli policijski službenici koji provode očevid u cilju utvrđivanja svih okolnosti koje su prethodile tragediji.

O događaju je obaviješteno i nadležno Županijsko državno odvjetništvo.

Zbog provođenja očevida, promet se na navedenoj dionici ceste odvija otežano, naizmjeničnim propuštanjem vozila jednim kolničkim trakom. Vozači se mole za strpljenje i dodatan oprez.

