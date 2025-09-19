Nova tragedija na dalmatinskim cestama, smrtno stradao motorist

Danas se oko podneva na državnoj cesti DC-01, na području mjesta Malovan, dogodila teška prometna nesreća u kojoj je život izgubio vozač motocikla, izvijestila je PU zadarska.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila u 11:55 sati. Na mjesto događaja odmah su izašli policijski službenici koji provode očevid u cilju utvrđivanja svih okolnosti koje su prethodile tragediji.

O događaju je obaviješteno i nadležno Županijsko državno odvjetništvo.

Zbog provođenja očevida, promet se na navedenoj dionici ceste odvija otežano, naizmjeničnim propuštanjem vozila jednim kolničkim trakom. Vozači se mole za strpljenje i dodatan oprez.