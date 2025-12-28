Drugi slučaj ove godine: Mačka uginula u teškim mukama, mještani strahuju za djecu i pse

U Baškoj Vodi ponovno je zabilježen slučaj trovanja mačaka, drugi put ove godine, upozoravaju mještani.

Prema njihovim navodima, tijekom protekle noći uginula je njihova domaća mačka, i to "u teškim mukama".

Danas su, dodaju, pronašli i sumnjivu otrovanu primamku.

Ističu kako je trovanje životinja zakonom zabranjeno, no tvrde da se, koliko im je poznato, ništa ne istražuje.

Smatraju da je važno upozoriti javnost jer ovakvi slučajevi, upozoravaju, predstavljaju opasnost i za pse i za djecu.