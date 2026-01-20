Drugi muzej u Etnografskom – radionica „Kulturom gradimo bolji svijet“

U prvom izdanju programa Drugi muzej u siječnju, ovoga četvrtka 22. 1. u suradnji s gostima Etnografskog muzeja Split stvarat će se prve konture zajedničke instalacije koja će se predstaviti u Noći muzeja.

Kreativni rad nazvan „Kulturom gradimo bolji svijet“ simbolizirat će emociju i stav ljudi prema kulturi kao elementu društva koji povezuje, gradi razumijevanje i zajedništvo, obogaćuje živote, nadahnjuje i stvara poštovanje i ljubav prema drugom i drugačijem.

Svaki sudionik će, birajući boju svog elementa, ostaviti svoj trag na zajedničkoj instalaciji i tako komunicirati vlastitu misao ili asocijaciju vezanu za pojam kulture.

Na taj način i cjeloviti rad postaje zajednička misao o kulturi, postajući umjetnički predmet za sebe.

Organizatori radionice pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže u izradi rada već u četvrtak 22. siječnja od 18 sati u Etnografskom muzeju Split, a nastavak rada i konačno predstavljanje instalacije predviđeno je na Noć muzeja, u petak, 30. siječnja. U radu mogu sudjelovati sve dobne skupine – od osnovnoškolaca do umirovljenika.