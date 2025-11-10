Drugi gastroenološki festival Split Underground obogaćuje adventsku ponudu Splita

Stiže nam najljepše doba godine, vrijeme Adventa, a s njime u srce Dalmacije i drugi gastroenološki festival pod zemljom Split Underground, powered by Adria.fun. Podrumi Dioklecijanove palače ponovno će na dva dana postati centar vina, hrane i dobre zabave.

„Nakon sjajnog prošlogodišnjeg uspjeha, pripremamo nova iznenađenja i degustacije najboljih vina, žestokih pića i delicija iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, ali i Mađarske“, najavljuje organizatorica događanja Paula Kovačić i dodaje: „Pozivamo vas da dođete 12. i 13. prosinca u podrume Dioklecijanove palače od 16 do 22 sata. Prvi put organiziramo i paint & wine radionice by Art Bottega Studio, nagradne igre te dalmatinsku premijeru digitalne vinske izložbe osmišljene uz pomoć umjetne inteligencije s novom temom ‘Sve je krenulo od Isusa’, powered by VIVAX.“

Za ugodan boravak u carskim podrumima zidovi će biti obojani prigodnim svjetlosnim efektima i adventskom dekoracijom, a za dobro raspoloženje pobrinut će se vrhunski vinari i proizvođači delicija.

„Bez dobre glazbe nema dobre zabave“, kaže Paula i napominje: „U petak, 12. prosinca, nastupa grupa C strana, a u subotu, 13. prosinca, stižu Jelena Buble i Antonio Dragojević — festival Split Underground nema reprizu!“

Svaki posjetitelj na ulazu dobiva vinsku čašu na poklon, mini katalog i bočicu vode kako bi se lakše uživalo u degustacijama. Na licu mjesta moći će i provjeriti količinu alkohola u izdahnutom zraku by Mick Dreger, kako nakon kušanja vina i žestokih pića ne bi upravljali vozilom.

Ograničen broj ulaznica u pretprodaji dostupan je putem sustava Entrio, a bit će ih i na ulazu, ali po višoj cijeni. „Prilikom kupnje odaberite termin ulaska koji vam najviše odgovara. To je zbog vašeg komfora i sigurnosti, kako se ne bi stvarala prevelika gužva. Ulaznice se prodaju na svakih 30 minuta u deset termina između 16 i 20:30“, napominje Paula.