Drugi dan konferencije Sigurnost povijesnih gradova: naglasak na korporativnoj sigurnosti, kritičnoj infrastrukturi i zaštiti luka

Drugog dana konferencije „Sigurnost povijesnih gradova 2025.“ u hotelu Salona Palace u Solinu fokus je bio na modernim sigurnosnim praksama, izazovima korporativne i urbane sigurnosti te razmjeni iskustava između stručnjaka iz različitih sektora – od gospodarstva i infrastrukture do akademske zajednice i javnih službi.

Program je otvorio Slobodan Marendić, direktor korporativne sigurnosti Tommy d.o.o., predavanjem “Poslovna sigurnost i sigurnost zajednice”. Marendić je naglasio kako poslovni sektor i lokalna zajednica dijele iste sigurnosne ciljeve te kako je partnerstvo preduvjet otpornijih sustava i održive sigurnosti.

Nakon toga, Darija Ivandić Vidović, autorica knjige Arhitektura korporativne sigurnosti, održala je stručno predavanje o razvoju sigurnosnih arhitektura unutar velikih sustava i važnosti implementacije jasnih, održivih i mjerljivih sigurnosnih procesa.

Na prvom panelu predstavnici industrije, infrastrukture i sigurnosnog sektora iznijeli su iskustva iz najzahtjevnijih operativnih okruženja.

Fabijan Ruščić i Petar Pleština prikazali su način organizacije i funkcioniranja sigurnosnog sustava u uspješnoj tvrtki CEMEX, istaknuvši važnost kulture sigurnosti, jasno definiranih procedura te stalnog unapređenja preventivnih mehanizama. doc. dr. sc. Josip Pavliček dao je odgovore na ključna pitanja vezana uz integraciju javnog i privatnog sigurnosnog sektora, pojasnivši kako standardizacija i razvoj interoperabilnih sustava mogu podići razinu sigurnosti i ubrzati donošenje odluka u kriznim situacijama.

U praktičnom dijelu panela, Jurica Jurjević, Marino Čerkez i Ante Kraljević predstavili su iskustva iz organizacije sigurnosti velikih javnih događanja, uključujući i visoko zahtjevan operativni model koji je korišten prilikom osiguranja Thompsonovog koncerta, uz tehničku podršku tvrtke TEHNET.

Sudionici su naglasili važnost preciznog planiranja, digitalnih alata i uigranosti operativnih timova, posebno u situacijama s izrazito visokim rizikom i velikim brojem posjetitelja.

Luka kao sigurnosni sustav: izazovi i svakodnevna operativnost

Drugi panel bio je posvećen sustavima sigurnosti luka i ključne prometne infrastrukture, koncesionara i stručnih konzultanata govorili su o aktualnim procesima, sigurnosnim protokolima, rukovanju opasnim tvarima te rastućim zahtjevima koji dolaze s povećanjem putničkog, teretnog i logističkog prometa. Na panelu su sudjelovali doc. dr. sc. Vice Mihanović - ravnatelj Lučke uprave Split, Ivan Paušić - voditelj službe sigurnosti, Lučka kapetanija Split, mr. sc. Božica Pranjić Marendić - konzultantica, Lučke uprava SDŽ, mag. Ing. Ivan Karin, direktor sektora sigurnosti plovidbe, PLOVPUT d.o.o. te Mladen Bužančić, načelnik sektora za granicu. Posebno se istaknulo kako Luka Split — najprometnija putnička luka na Jadranu — kontinuirano ulaže u infrastrukturu i sigurnosne kapacitete, što potvrđuju i brojke iz njihovih stručnih materijala .

Na kraju dana, organizatori Slobodan Marendić i Duje Biuk zahvalili su svim predavačima, partnerima, panelistima i sudionicima iz Hrvatske i inozemstva, istaknuvši da SHC konferencija iz godine u godinu jača kao platforma razmjene znanja i najboljih praksi iz područja sigurnosti. Pozvali su sve sudionike da se ponovno okupe iduće godine, kada će konferencija obilježiti svoje deveto izdanje.

Cijelu konferenciju je oba dana na izvanredan način vodio Hari Kočić, čime je dodatno pridonio dinamici i profesionalnom tijeku događanja.