DRUGI DAN BRADATE VOŽNJE: Nova etapa, nova prijateljstva i gotovo sedam tisuća eura za Županijsku ligu protiv raka Split

Humanitarna Bradata vožnja, koju predvodi avanturist i humanitarac Željan Rakela, nastavila je svoj put 16. studenoga 2025. godine. Drugi dan vožnje donio je nove kilometre, nova poznanstva i još snažniji humanitarni zalet, sve u korist Županijske lige protiv raka Split.

Etapa puna simbolike i dobrote

Vožnja je započela s početnom kilometražom od 104.135 km, a završila na 104.292 km, što čini 157,5 kilometara novih humanitarnih milja (ili — točnije — kilometara). Ruta je vodila kroz tri točke snažnog emotivnog karaktera, od slavonske ravnice do mjesta duboke nacionalne simbolike.

Poseban doprinos današnjem danu dale su tri plemenite osobe iz Osijeka koje su svojim donacijama podržale projekt, dodatno podcrtavši važnost zajedništva i empatije — temelja na kojima Bradata vožnja i počiva.

Donacijski uspjeh dana

Ukupno je tijekom drugog dana prikupljeno 6.895 eura, što predstavlja snažan vjetar u leđa nastavku misije prikupljanja pomoći za Županijsku ligu protiv raka Split. Svaka uplaćena donacija dio je mozaika koji mijenja živote i daje nadu onima kojima je najpotrebnija.

Od početka izazova, Bradata vožnja uspješno je odradila 850 kilometara. Iako je cilj iznimno ambiciozan — monumentalnih 120.000 kilometara — svaki novi dan donosi stabilan napredak i sve veću podršku. Preostalo je još 119.150 km, no duh zajedništva koji se budi oko projekta pokazuje da je sve moguće.

Želite li pratiti napredak, uključiti se ili donirati, sve informacije nalaze se na službenoj stranici projekta.