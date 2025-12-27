DRSKA KRAĐA Dvojica nepoznatih počinitelja maloljetnici ukrala romobil

Prema priopćenju Policijska uprava zadarska, u protekla 24 sata, od 26. do 27. prosinca, na području zadarske policije zabilježeno je nekoliko sigurnosno značajnih događaja.

Kao najteži izdvojen je slučaj drske krađe koji se dogodio 26. prosinca u Zadar, na gradskom predjelu Puntamika. Dvojica zasad nepoznatih počinitelja na drzak su način otuđila električni romobil koji je koristila maloljetna osoba. Prema policijskim podacima, materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko stotina eura.

Policija je protiv nepoznatih počinitelja podnijela kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru te nastavlja s kriminalističkim istraživanjem i provođenjem izvida s ciljem njihova pronalaska.

Osim toga, u navedenom razdoblju evidentirane su četiri prometne nesreće. U jednoj od njih jedna je osoba zadobila ozljede te joj je pružena liječnička pomoć, dok težina ozljeda zasad nije okvalificirana.