Drogiran i bez položenog vozačkog ispita sjeo za volan, policija mu pronašla marihuanu i speed

U petak, 23. siječnja u 13,35 sati u Šibeniku, policijski službenici su tijekom kontrole prometa zaustavili osobni automobil šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 34-godišnjak.

Izvršenom kontrolom vozila i vozača utvrđeno je da upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno da nema položen vozački ispit.

Zbog sumnje da vozilom upravlja pod utjecajem droga, policijski službenici su vozaču ponudili testiranje na prisutnost droga u organizmu te je obavljenim preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost droga u organizmu.

34-godišnji muškarac je uhićen i doveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, u petak, 23. siječnja, obavljena je pretraga osobnog automobila kojim se osumnjičeni koristi, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto: jedan pvc smotuljak ispunjen marihuanom bruto težine 0,70 grama i jedan pvc smotuljak ispunjen drogom amfetamin bruto težine 12 grama.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, 34-godišnjak je uz optužni prijedlog doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku, u kojem je policija predložila kaznu zatvora u trajanju od 60 dana i ukupnu novčanu kaznu u iznosu od 2.000 eura.

Sud je vozaču odredio zadržavanje u trajanju od 7 dana, nakon čega je predan u zatvor u Šibeniku.