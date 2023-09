Droga koja ovisnike pretvara u zombije stigla je i u Hrvatsku, odnijela je dva života

Ovisnost i smrt mogu izazvati čak i mikro doze od svega dva do tri miligrama, što je jednako pet do sedam zrna soli.

“Najveća opasnost leži u tome da ga je vrlo teško dozirati i često osoba koja ga kupuje na ilegalnom narko tržištu ne zna što kupuje, ne zna koliko je taj proizvod potentan. Ono što je također opasno je da se taj proizvod često miješa s drugim drogama – ili heroinom ili s nekim sintetskim stimulansima”, kaže za RTL Željko Petković, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a za suzbijanje zlouporabe droga.

Kod nas se kao lijek, više od 40 godina izdaje uz recept. Čuva se pod ključem, a dostupan je kao flaster, ampula i sprej za nos.

“To je lijek koji je registriran po najstrožoj kategoriji. Lijek je registriran na poseban recept. To znači da ga određena grupa liječnika koja ima za to dozvolu prepisuje na dupli recept. Ta baza podataka je čak dostupna policiji u slučaju nekog problema i to je najstroži protokol za lijekove u Hrvatskoj”, kaže Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore.

Primarno se koristi za izrazito jake bolove. “To su najčešće pacijenti koji su u terminalnim fazama života nakon neke onkološke bolesti ili neke druge dijagnoze gdje drugi lijekovi ne djeluju pa se onda primjenjuje”, objašnjava Soldo, piše N1.