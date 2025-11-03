Driftao po Koplici bez vozačke, tablica i osiguranja. Uz sve to od prije je poznat policiji...

Policijski službenici Postaje prometne policije Split su u nedjelju, 2. studenoga 2025. godine oko 00:50 sati, u ulici Kopilica u Splitu, zatekli 32-godišnjeg vozača koji je narušavao javni red i mir stvaranjem jake buke i proklizavanjem kotača osobnog automobila.

Utvrđeno je kako je vozač upravljao vozilom na kojem su bile istaknute pokusne registarske pločice koje ne pripadaju tom vozilu, te da je vozilom upravljao bez važeće prometne dozvole i bez police obveznog osiguranja, koje su istekle 8. siječnja 2025. godine. Nadalje, prilikom kontrole kod sebe nije imao vozačku dozvolu.

Zbog sumnje u počinjenje više prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, te Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, muškarac je uhićen i doveden u službene prostorije policije, a potom je uz optužni prijedlog priveden nadležnom Općinskom prekršajnom sudu u Splitu.

U optužnom prijedlogu policija je predložila da se okrivljenik proglasi krivim i da mu se izreknu:

- novčana kazna u iznosu od 950 eura,

- kazna zatvora u trajanju od 15 dana,-

- te da mu se odredi zadržavanje zbog ponavljanja prekršaja, s obzirom da se radi o recidivistu u činjenju najtežih prometnih prekešaja i prekršaja protiv javnog reda i mira

Sudac je, nakon provedenog saslušanja, okrivljenika pustio na slobodu, dok će konačna odluka o sankcijama biti donesena naknadno.