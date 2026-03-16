Dresovi poznatih nogometaša u humanitarnoj akciji: Imoćanin Frano Rako za Marka prikupio već 4.751 euro

Humanitarna akcija koju je pokrenuo Imoćanin Frano Rako na svom Facebook profilu za pomoć sedmogodišnjem Marku Cvitanoviću iz dana u dan dobiva sve veću podršku.

Aukcijama dresova poznatih nogometaša i sportskih rekvizita na društvenim mrežama u kratkom je vremenu prikupljen značajan iznos, a akcija se nastavlja s ciljem prikupljanja još više sredstava, javlja Radio NU.

Nakon prvih aukcija u kojima je prikupljeno 1.530 eura, akcija je u međuvremenu dodatno uzela zamah. Do sada je održano ukupno 12 aukcija, kroz koje je prikupljeno 4.551 euro, a uz dodatnih 200 eura donacija ukupan iznos dosegnuo je 4.751 euro.

Najveći pojedinačni iznos dosad donijela je deseta aukcija u kojoj je jedan od dresova dosegnuo čak 1.000 eura. I ostale aukcije izazvale su velik interes sudionika, što potvrđuje snažnu podršku humanitarnoj akciji.

Rezultati dosadašnjih aukcija su:

Aukcija br. 1 – 400 €

Aukcija br. 2 – 230 €

Aukcija br. 3 – 400 €

Aukcija br. 4 – 500 €

Aukcija br. 5 – 600 €

Aukcija br. 6 – 150 €

Aukcija br. 7 – 100 €

Aukcija br. 8 – 400 €

Aukcija br. 9 – 151 €

Aukcija br. 10 – 1.000 €

Aukcija br. 11 – 350 €

Aukcija br. 12 – 270 €

Frano se zahvaljuje svima koji sudjeluju u aukcijama, doniraju dresove i druge predmete ili pomažu na bilo koji način.

"Ako ste mislili da privodimo kraju, niste ni blizu… tek smo počeli. Svi za Marka", poručuje Frano, naglašavajući kako se akcija nastavlja i u narednim danima.

Podsjetimo, sedmogodišnji Marko Cvitanović suočio se s teškom dijagnozom meningokokne sepse, opasne infekcije koja je ostavila trajne posljedice. Nakon početnog liječenja u Splitu, 27. studenoga 2025. godine prebačen je u Dječju bolnicu u Zagrebu. Zbog teških komplikacija liječnici su, kako bi mu spasili život, morali amputirati obje noge. Na jednoj ruci amputirani su mu prsti, dok je na drugoj amputirana cijela šaka, javlja Radio NU.

Pred ovim hrabrim dječakom sada je dug i zahtjevan put oporavka. Kako bi mogao živjeti što samostalnije, bit će mu potrebne proteze za ruke i noge te dugotrajna rehabilitacija.

Upravo zato svaka donacija ima veliku vrijednost. Obitelj je otvorila poseban račun na Markovo ime kako bi svi ljudi dobre volje mogli pomoći u prikupljanju sredstava za njegovo liječenje i oporavak.

Podaci za uplatu Primatelj: Marko Cvitanović Banka: OTP banka IBAN: HR8124070003239826143 Opis plaćanja: "Poklon Marku za ortopedska pomagala" ili "Poklon za Markovo liječenje" ili "Poklon za Markovu rehabilitaciju" Donaciju je moguće izvršiti i skeniranjem QR koda. Više pogledajte OVDJE.