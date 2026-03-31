Dražen Oreščanin u Digitalnoj Dalmaciji: Evo što investitori stvarno gledaju kod tvrtki

Što zapravo odlučuje hoće li neka tvrtka dobiti investiciju - proizvod, tim ili brojke? Upravo na ta pitanja odgovorio je Dražen Oreščanin na predavanju u Splitu, gdje je iz prve ruke otkrio kako investitori procjenjuju potencijal, rizik i skalabilnost poslovanja te zašto većina poduzetnika u tome griješi.

U Županijskom tehnološkom hubu Digitalna Dalmacija održan je još jedan Startup Dalmatia meetup, koji je okupio velik broj članova lokalne tehnološke i poduzetničke zajednice. Tema večeri bila je iznimno aktualna za sve osnivače i one koji to tek planiraju postati: kako razmišljaju investitori i zašto je razumijevanje njihove perspektive ključno već od samog početka razvoja startupa.

Gost večeri bio je Dražen Oreščanin, serijski poduzetnik, investitor i jedan od istaknutih aktera domaće AI i startup scene. Njegovo iskustvo, koje obuhvaća i osnivačku i investitorsku perspektivu, otkrilo je sudionicima što investitori stvarno gledaju i kako donose odluke.

Događaj je otvorio Damir Brčić, voditelj Digitalne Dalmacije, koji je naglasio važnost razvoja poduzetničke zajednice: „Naš je cilj graditi okruženje u kojem poduzetnici mogu rasti, učiti i povezivati se. Vidjeti ovoliko ljudi večeras potvrđuje da smo na dobrom putu.“

Dodao je i kako ovakvi susreti imaju dugoročnu vrijednost: „Želimo Split pozicionirati kao snažno tehnološko središte. Suradnje poput ove s ljudima koji imaju stvarno iskustvo s tržišta ključne su za to.“

Iskustvo s obje strane

Oreščanin danas djeluje kao osnivač BIRD Incubatora, prvog privatnog AI inkubatora u Hrvatskoj, te kao generalni partner u fondu NVision Ventures. Upravo ta kombinacija operativnog i investicijskog iskustva daje dodatnu težinu njegovim porukama.

U svom izlaganju istaknuo je kako većina osnivača u ranim fazama razvoja previše naglaska stavlja na proizvod, dok zanemaruju ključna pitanja poput tržišnog potencijala i skalabilnosti.

„Osnivači često misle da će dobar proizvod sam pronaći put do tržišta. Investitori, međutim, prvo gledaju koliko je to tržište veliko i koliko brzo možete rasti“, naglasio je.

Dodao je kako je jedna od najčešćih pogrešaka ignoriranje investicijske perspektive sve dok ne postane nužna: „Kad osnivači krenu razmišljati kao investitori tek kad trebaju kapital, tada je često već kasno za ozbiljne promjene u strategiji.“

Konkretni primjeri iz prakse

Kao serijski poduzetnik, Oreščanin je suosnivač nekoliko kompanija koje djeluju na globalnom tržištu. Među njima se posebno ističe Solvership (poslovna inteligencija), jedna od vodećih regionalnih tvrtki u području podatkovne analitike i umjetne inteligencije, koja razvija napredna rješenja za obradu i interpretaciju velikih količina podataka.

Na temeljima tog iskustva pokrenuo je i Legit, startup koji razvija globalno prepoznata rješenja za upravljanje privatnošću podataka i regulatornom usklađenošću.

„Kad gradite proizvod, morate razmišljati nekoliko koraka unaprijed – ne samo što korisniku treba danas, nego i kako će se tržište i regulativa razvijati sutra“, istaknuo je.

Dodao je kako se isti obrasci ponavljaju u uspješnim projektima: „Bez obzira na industriju, uvijek se vraćamo na ista pitanja: rješavate li stvaran problem, koliko je tržište veliko i možete li rasti dovoljno brzo.“

Razlika između osnivača i investitora

Jedan od najupečatljivijih dijelova predavanja bio je prikaz razlike između načina razmišljanja osnivača i investitora, što je Oreščanin dodatno pojasnio kroz konkretne primjere.

Istaknuo je kako osnivači i investitori često polaze iz potpuno različitih perspektiva: „Osnivač kaže da mu treba određeni iznos novca, a investitor odmah pita kolika je valuacija i zašto.“ Govoreći o interesu tržišta, dodao je: „Predregistracije su dobar signal, ali investitore zanima prihod, koliko zarađujete i može li to rasti.“ Zaključno je istaknuo i ključne metrike koje investitori prate: „MRR, CAC, burn rate i runway pokazuju koliko je poslovanje stabilno i koliko dugo možete rasti.“

Zajednica koja raste i gleda globalno

Dvorana je bila ispunjena poznatim licima splitske tehnološke zajednice, ali i novim sudionicima, što potvrđuje kontinuirani rast tehnološke zajednice Digitalne Dalmacije.

Ovaj meetup ujedno označava i početak jače suradnje između BIRD Incubatora i Digitalne Dalmacije, što će u budućnosti dodatno ojačati tehnološki i poduzetnički ekosustav u Splitu i regiji.

Novi meetup u Digitalnoj Dalmaciji najavljen je za sredinu travnja, a sve informacije i detalji bit će objavljeni na službenim kanalima i stranicama organizatora.