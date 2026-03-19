DRAMATIČNA NOĆ NA DUILOVU Stanovnici: "Samo nas je pet metara dijelilo da nam sve ne izgori"

U ranim jutarnjim satima izbio je požar na napuštenom objektu na Duilovu, nedaleko od hotela Zagreb. Prema informacijama Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita, riječ je o prostoru bivšeg restorana i kuhinje, a dojava o požaru zaprimljena je u 4:47.

Na teren su izašla četiri vozila JVP-a Split s 13 vatrogasaca te jedno vozilo DVD-a Split s trojicom vatrogasaca. Uzrok požara zasad nije poznat.

Stanovnici obližnjih bungalova, smještenih u borovoj šumi uz zahvaćeni objekt, svjedoče o dramatičnim trenucima.

„Probudila nas je sirena automobila koju je uključio susjed. U nekoliko minuta svi smo bili vani. Bilo je vrlo zastrašujuće, posebno jer je vatra zahvatila veliki bor tik uz kuće. Dijelilo nas je svega pet metara da nam sve izgori. Srećom, vatrogsci su brzo dojurili. Sada je sve dobro“, ispričala je jedna stanarka.

Podsjetimo, u ovom apartmanskom naselju smješteni su sadašnji i bivši djelatnici MORH-a te umirovljenici s obiteljima, koji su ondje privremeni smještaj ostvarili još početkom 1990-ih.

Istodobno, hotel Zagreb koji se nalazi u kompleksu bivšeg vojnog odmarališta Duilovo, uskoro bi mogao dobiti novu namjenu. Vlada je u prosincu prošle godine donijela odluku o darovanju hotela Gradu Splitu, s ciljem prenamjene u centar za starije osobe.

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić izjavio je da će, nakon inicijative splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, biti stvoreni preduvjeti za pokretanje potrebnih postupaka nadležnih tijela.

Prema lokacijskoj informaciji Grada Splita iz studenoga 2025., područje obuhvaća turističku zonu, mješovitu namjenu i manji dio javnih zelenih površina, zbog čega će za realizaciju projekta biti potrebne izmjene prostorno-planske dokumentacije.

Dodatno, u prostoru hotela trenutačno se nalaze zakupnici čiji status treba riješiti Ministarstvo obrane. Tek nakon toga Ministarstvo prostornoga uređenja može preuzeti nekretnine i nastaviti postupak sukladno propisima o državnoj imovini.

Nakon izrade projektne dokumentacije, steći će se uvjeti za darovanje zemljišta Gradu Splitu i početak realizacije centra za starije osobe, projekta koji Vlada ističe kao važan za unapređenje kvalitete života starijih građana u Splitu i okolici.