Dramatična intervencija u Solinu: Specijalna policija iz zapaljenog stana izvukla muškarca

U poslijepodnevnim satima u ponedjeljak, 15. prosinca 2025., na području Solina izbila je dramatična situacija nakon dojave da je muškarac na katu obiteljske kuće izazvao požar, a u stanu se nalazila i plinska boca.

Osobe koje su se nalazile u kući na vrijeme su napustile objekt, a na mjesto događaja odmah su upućene sve žurne službe – vatrogasci, hitna medicinska pomoć, policijski službenici Policijske postaje Solin te taktički tim specijalne policije s pregovaračem. Radi sigurnosti, policija je osigurala širu zonu i provela evakuaciju osoba iz susjedne kuće.

Dolaskom na mjesto događaja utvrđeno je da se muškarac nalazi u stanu na prvom katu, iz kojeg su izlazili dim i vatra. Policijski službenici pokušali su doći do njega kroz ulazna vrata, koja su razvalili, no unatoč uporabi vatrogasnog aparata nije bilo moguće ući u stan zbog razbuktalog požara.

Dok su vatrogasci gasili vatru, pripadnici taktičkog tima prebacili su se na istočni balkon, gdje su uz pomoć alata razbili balkonsko staklo i pokušali doći do muškarca. Policijski službenik specijalne policije uočio je da muškarac nepomično leži na podu dnevnog boravka, nakon čega je ušao u prostor, izvukao ga na balkon te ga zajedno s kolegama imobilizirao i spustio s prvog kata u prizemlje.

Muškarca su potom preuzeli djelatnici hitne medicinske pomoći i prevezli ga u bolnicu, gdje je zadržan na daljnjem liječenju.

Iz policije navode da su pripadnici specijalne policije tijekom cijele intervencije poduzeli sve potrebne mjere kako bi zaštitili ljudske živote, dok je mjesto događaja osigurano i slijedi očevid.