Dramatična akcija iznad Livna: Spašen pas s uske stijene kod Bašajkovca

Zahvaljujući brzoj i koordiniranoj akciji gorskih spašavatelja, sretno je okončano izvlačenje psa koji je u nedjelju zapeo na uskoj stijenskoj polici iznad Bašajkovca kod Livna.

Građani su nešto prije podneva čuli uporno lajanje te uočili životinju na stijeni i odmah pozvali pomoć. Unatoč kiši i skliskom terenu, šest spašavatelja lokalne stanice ubrzo je krenulo u intervenciju.

Zbog mokre trave i klizavih stijena, pristup je bio iznimno težak. Spasioci su odlučili krenuti paralelnim usponom kroz sipar, nakon čega su pažljivo prešli stijenu i pozicionirali se iznad prestrašenog psa.

Strpljenjem i smirenim pristupom uspjeli su steći njegovo povjerenje, dohvatiti ga i sigurno spustiti u podnožje stijene.

Na tlu ih je dočekao najljepši prizor – pas koji je veselo mahnuo repom i odmah navalio na zasluženi obrok.