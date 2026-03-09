Dramatičan trenutak na Jadranskoj magistrali: Motociklist udario u kolonu i teško stradao

Tijekom proteklog vikenda na prometnicama Policijske uprave dubrovačko-neretvanske dogodilo se 8 prometnih nesreća. U tri prometne nesreće su sudjelovali vozači motocikla, od kojih su dvojica teže ozlijeđeni, a jedan je zadobio lakše tjelesne ozljede.

PU dubrovačko-neretvanska izdvaja prometnu nesreću koja se dogodila u subotu, 7. ožujka, u 14,30 sati, na državnoj cesti D-8 poviše Dubrovnika, koja je za posljedicu imala teže ozlijeđenog motociklistu i lakše ozlijeđenu putnicu na motociklu.

Do prometne nesreće je došlo kada je 30-godišnji vozač motocikla dubrovačkih registarskih oznaka, krećući se iz pravca Župe dubrovačke prema Dubrovniku, izlaskom iz desnog nepreglednog zavoja, na predjelu Vidikovac, zbog brzine neprimjerene osobinama i stanju ceste, vidljivosti i preglednosti te gustoći prometa, udario u zadnji dio osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka koje je bilo zaustavljeno u koloni, a kojim je, u istom pravcu, upravljao 46-godišnjak.

Uslijed sudara, vozač motocikla je zajedno s 27-godišnjom putnicom pao na kolnik i zadobio teže ozlijede, dok je putnica lakše ozlijeđena. Motociklist i putnica su za vrijeme vožnje koristili zaštitne kacige.

Nakon ukazane liječničke pomoći 30-godišnji motociklist je zadržan na daljem liječenju u dubrovačkoj bolnici, dok je putnica puštena na kućnu njegu.

Za vrijeme trajanja očevida, kojim su rukovodili policijski službenici Postaje prometne policijske Dubrovnik, promet na ovom dijelu državne ceste se odvijao naizmjenično, uz regulaciju policijskih službenika.

Zbog počinjenih prometnih prekršaja policija je 30-godišnjaka prekršajno sankcionirala novčanom kaznom od 390,00 eura.

Savjeti i preporuke za vozače mopeda i motocikala:

Na prometnicama Postaje prometne policije Dubrovnik, obzirom na povoljne vremenske uvjete, sve više je vozača mopeda i motocikala. U cilju što sigurnijeg sudjelovanja ove kategorije vozača u cestovnom prometu i kako bi se izbjeglo njihovo stradavanje, Policijska postaja podsjeća da se prije povratka na cestu, navedeni vozači trebaju i adekvatno pripremiti.

Napominjemo da je prošle godine u Republici Hrvatskoj u prometnim nesrećama na motociklima poginula 71 osoba. Na području Postaje prometne policije Dubrovnik tijekom 2025.godine poginula su 2 vozača motocikla.

Osnovni preduvjeti koje vozači mopeda i motocikala moraju ispuniti da bi uopće mogli zakonito sudjelovati u prometu je da imaju važeću vozačku dozvolu za upravljanje mopedom, odnosno motociklom, kao i tehnički ispravan motocikl s atestiranim preinakama, odnosno važećom registracijom.

Na glavi vozači mopeda i motocikala, kao i putnici tijekom vožnje moraju imati i zaštitnu homologiranu kacigu, te je preporuka da na sebi nose i zaštitnu opremu koja u slučaju prometne nesreće može smanjiti rizik od nastanka težih ozljeda.

Savjetujemo:

- Provjerite gume i tlak u gumama - gume se ne smiju koristiti nakon dosezanja graničnika istrošenosti, a tlak u gumama preporučava se provjeravati najmanje jednom tjedno,

- U hladnijim danima, odnosno kada su temperature zraka nešto niže, voditi brigu o smanjenoj učinkovitosti prianjanja gume na kolnik,

- Upalite kratko svjetlo i danju,

- Poštujete propisana ograničenja brzina te prilagodite brzinu vožnje uvjetima na cesti (karakteristike ceste, stanje kolnika itd.),

- Nikada ne sjedate za upravljač ako ste konzumirali alkohol ili drogu,

- Prilikom vožnje u skupini, vozite jedan iza drugoga,

- Prilikom vožnje kroz lijevi zavoj, odmaknite se od središnje crte jer vožnjom uz crtu i naginjanjem u zavoju prelazite do jednog metra na prometnu traku namijenjenu za promet iz suprotnog smjera,

- Ne vozite slalom između vozila,

- Vozite na dovoljnoj udaljenosti od vozila ispred sebe,

- Predviđajte poteze drugih sudionika u prometu

Policija poziva vozače motocikla da kontroliraju svoje ponašanje i strast za vožnjom, te da ne ispituju svoje vozačke sposobnosti i mogućnosti svog „ljubimca“ na dva kotača na javnim cestama. Brzinu i granične vozačke sposobnosti treba provjeravati u kontroliranim uvjetima.

Policija također poziva vozače automobila da u odnosu na vozače mopeda i motocikala pripaze da im ne oduzimaju prednost prolaska jer precjenjuju svoje vozačke sposobnosti, dok u isto vrijeme podcjenjuju opasnosti u prometu.

Obratite veću pozornost prilikom prestrojavanja, pretjecanja ili skretanja, da vam se vozači motocikla ne nađu u tzv. mrtvom kutu. Vodite računa da su mopedi i motocikli vozila koja na kratkim dionicama mogu ostvariti velika ubrzanja, izvijestila je PU dubrovačko-neretvanska.