DRAMA ZBOG STABLA Marendić: "Policajac je tri dana tamo bio, kao da je na granici Meksika i SAD-a"

Burnija rasprava vodila se na sjednici gradskog vijeća Grada Splita tijekom rasprave o stanju sigurnosti u podmarjanskom gradu. Naime, kako je Dalmacija Danas ranije pisala, na brojna vijećnička pitanja odgovarao je Slobodan Marendić, načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske, a raspravljalo se i o škakljivoj temi i optužbama dogradonačelnika Bojana Ivoševića protiv određenih pojedinaca iz splitske policije.

"Da smo se maknuli..."

Rasprava je bila dinamična, a u nekim momentima bilo je i povišenih tonova. Nakon početnog izvješća načelnika Marendića, uslijedila su pitanja, a škakljivu konstataciju izrekao je Igor Skoko iz Centra.

"Imali smo premlaćivanje nedužnog građanima i nažalost ti policajci nisu dobili otkaz nego nekakvu opomenuo. Ovo što se dogodilo na Gripama je nedopustivo ponašanje policije koja je nekoliko sati sprječavala vatrogasce i prijetila dogradonačelniku. Imamo snimku, niste vi krivi, ali očekujemo vašu reakciju", jasno je rekao Skoko iz Centra, a Marendić je kazao da je policija po prvoj zaprimljenoj dojavi bila na terenu.

"Bili su službenici na mjestu događaja i osigurali su stablo. Gledajte, da smo se maknuli, to stablo ne bi bilo tamo. Nadalje, u taj prostor su mogle ući samo stručne osobe", naglasio je te je napomenuo da su spomenute stručne osobe vatrogasni djelatnici.

"Policajac je tri dana tamo bio, kao da je na granici Meksika i SAD-a, umjesto da radi ozbiljan policijski posao. Prva odluka koja je imala glavu i rep bila je realizirana i tamo su bili policijski službenici kojima to nije primarni posao", oštar je bio policijski načelnik.

"Neka oni rješavaju"

U nastavku svog govora osvrnuo se i na Bojana Ivoševića, dogradonačelnika Grada Splita. Rekao je da ne želi komentirati prekršajni nalog. Tvrdi da će taj problem rješavati sud.

"To je sada na sudu, i neka oni rješavaju. Netko je policajcu govorio da je to zemljište privatno, kasnije pričaju da je gradsko, i na kraju mu netko govori da je maćan - i to sve nakon što je taj službenik deset sati bio tu...", jasno je govorio Slobodan Marendić te je glasno i jasno stao uz svog službenika - policajca.

Naša uloga bila je pozitivna", zaključio je.

Nakon duže rasprave prijedlog "Izvješća o stanju sigurnosti na području grada Splita" prošao je nakon izglasavanja.