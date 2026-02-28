Drama zbog “Potjere”: Toni i Tena izazvali rusvaj u punom kafiću

Toni i Tena počinili su priličan rusvaj u kafiću jer su gosti i osoblje u tom trenu gledali kviz “Potjeru” na tv-u.

“Potjera” im je toliko išla na živce da su odlučili reagirati i zatražiti da se prebaci na neki drugi program. No, kad osoblje i vlasnik kafića to nisu htjeli učiniti, nastao je kaos.

Prema presudi, sve se dogodilo u kafiću u Samoboru u 18.43 sata. Toni (44) je napuhao 0,71 promil, a Tena (21) 1,43 promila. Toni je pritom “na sav glas vikao i galamio te vrijeđao vlasnika ugostiteljskog objekta i ostale goste pogrdnim riječima: “Ugasit ću vas, jazavci ste kaj gledate Potjeru, je*em vam mater”.

Vlasnik ga je pokušao smiriti, a Toni mu je vikao “koji si ti ku*ac, ajde izbaci me ako možeš”, pa uzeo barsku stolicu i udario ga u leđa. U galami zbog Potjere pridružila mu se i Tena, a kad ju je gazda kafića pokušao smiriti, udarila ga je nogom u natkoljenicu.

Vlasniku kafića nakon toga je prekipjelo pa ih je uhvatio za vratove i izgurao van. Svo troje je proglašeno krivim i osuđeno za remećenje javnog reda i mira. Moraju platiti po 300 eura kazne i po 13 eura troškova prekršajnog postupka, piše Danica.hr.