Drama u zraku iznad mora: Borbeni zrakoplovi presreli ruski izviđački avion

Njemački borbeni zrakoplovi Eurofighter Typhoon jučer su iznad Baltičkog mora presreli ruski izviđački zrakoplov Il-20.

Zapovjedništvo NATO-a dalo je naredbu za presretanje Il-20, koji je letio s isključenim transponderima i bez predanog plana leta. Dva njemačka lovca poletjela su iz zračne baze Rostock-Lage.

Trenutna operacija bila je već deseti alarmni let zrakoplova njemačkog ratnog zrakoplovstva iznad Baltičkog mora od početka godine, a incident se nadovezuje na niz zračnih provokacija koje su saveznici NATO-a prijavili od početka ruske invazije 2022, piše DW.

Situacija u baltičkoj regiji nedavno je postala napeta zbog pokušaja špijunaže i navodnih sabotaža. Ruski izviđački zrakoplovi više su puta letjeli iz Kalinjingrada kako bi prikupili informacije o vojnim aktivnostima NATO-a na baltičkoj obali, posebno u Poljskoj, Njemačkoj, Danskoj i Švedskoj. Takvi se letovi smatraju dijelom "ruske vojne taktike zastrašivanja i prikupljanja obavještajnih podataka", pisao je ranije Bild, prenosi Dnevnik.hr.