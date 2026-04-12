Drama u zaleđu Šibenika: Vatra se proširila na stotine metara

Na šibenskom području jučer su izbila dva požara na otvorenom prostoru, a u oba slučaja uzrok je bilo spaljivanje biljnog otpada.

Prvi požar planuo je oko podneva u Širitovcima, u zaseoku Vranjkovići. Vatrogasci su ga lokalizirali nešto iza 14 sati, a utvrđeno je da ga je izazvao 67-godišnjak prilikom spaljivanja biljnog otpada. Vatra se nekontrolirano proširila i zahvatila površinu od oko 200 × 150 metara, pri čemu su izgorjeli suha trava i nisko raslinje, a zahvaćen je i dio hrastove šume.

Istoga dana oko 12 sati buknuo je i drugi požar na području Plano kod Rasline. U gašenju su sudjelovala 24 vatrogasca s deset vozila i kanader, a požar je ugašen u poslijepodnevnim satima. Policija je utvrdila da je požar izazvala 74-godišnjakinja, također spaljujući biljni otpad. Vatra je zahvatila površinu od oko 300 × 200 metara, pri čemu su izgorjeli trava i nisko raslinje.

Protiv 74-godišnjakinje slijedi optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti od požara, dok se u slučaju požara u Širitovcima nastavlja daljnje postupanje policije.

Policija upozorava građane da budu posebno oprezni prilikom paljenja vatre na otvorenom, jer i najmanji propust može dovesti do nekontroliranog širenja požara. Poseban oprez potreban je i kod roštiljanja, kao i kod odbacivanja opušaka ili izvođenja radova koji mogu izazvati iskrenje.