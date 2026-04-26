Drama u Washingtonu: Pucao sačmaricom u Bijeloj kući, Trump i Melania evakuirani

Gosti bježali

Američki predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump u subotu navečer iznenada su napustili večeru Udruge dopisnika Bijele kuće, nakon što je tijekom događanja odjeknula snažna, zasad neidentificirana buka koju su pojedini svjedoci opisali kao moguće pucnjeve. U pratnji agenata Tajne službe brzo su izvedeni iz dvorane.

Iz Bijele kuće poručeno je da je predsjednik siguran. Jedan slobodni fotograf koji surađuje s Reuters izjavio je da je čuo između četiri i šest glasnih pucnjeva u hotelu, no ne u neposrednoj blizini same večere.

Prema više medijskih izvora, u dvorani se u jednom trenutku nalazio i naoružani muškarac. Program je naglo prekinut, a okupljeni su počeli panično reagirati – čuli su se povici „Dolje, dolje!“ dok su se gosti sklanjali pod stolove. U prostoriju su potom utrčali pripadnici Tajne službe u punoj opremi. Trump i njegova supruga kratko su se sklonili iza podija prije nego što su ih agenti izveli na sigurno. Među oko 2600 uzvanika zavladala je pomutnja, a dio osoblja napustio je dvoranu.

Neposredno prije nego što je napustila pozornicu, Melania Trump, kako se moglo vidjeti u prijenosu uživo na C-SPAN, reagirala je na nešto u publici, vidno uznemirena. CNN navodi da je evakuacija uslijedila nakon što su se tijekom večere začuli „mogući pucnji“, dok su pojedini agenti, prema istom izvoru, uzvikivali upravo tu riječ.

