Drama u susjedstvu: Sin nožem ubio roditelje pa skočio sa zgrade

Stanovnike Kruševca u Srbiji jutros je potresla nezapamćena obiteljska tragedija.

Prema prvim neslužbenim informacijama iz istrage, mlađi muškarac je u obiteljskom stanu nožem usmrtio svoje roditelje, nakon čega je počinio samoubojstvo skokom sa zgrade.

Stravičan zločin otkriven je nakon što su susjedi prijavili da se na pločniku ispred višekatnice nalazi beživotno tijelo muškarca. Po dolasku policije i Hitne medicinske pomoći na mjesto događaja, konstatirana je smrt, a ubrzo je uslijedio još veći šok, piše Telegraf.

Ulaskom u stan u kojem je muškarac živio s roditeljima, policijski službenici zatekli su stravičan prizor. Tijela oca i majke pronađena su s brojnim ubodnim ranama u području trupa i vrata.

Policija pronašla oružje

Očevid na mjestu događaja trajao je satima, a policija je, prema dostupnim saznanjima, pronašla nož kojim je zločin najvjerojatnije počinjen.

„Prizor je bio jeziv. Na mjestu zločina pronađeno je hladno oružje s tragovima krvi, koje je poslano na vještačenje“, navodi izvor blizak istrazi.

Motiv i dalje nepoznat

Iako se sumnja na ubojstvo i samoubojstvo, službeni motiv ovog čina još uvijek nije utvrđen. Susjedi su u stanju šoka i navode da ništa nije upućivalo na ovakav ishod, dok policija provjerava je li u toj obitelji ranije bilo prijava za nasilje ili je li počinitelj imao povijest psihičkih problema, piše Telegraf.

Tijela stradalih prevezena su na Zavod za sudsku medicinu radi obdukcije, koja će utvrditi točan uzrok smrti svih sudionika ove tragedije.