Drama u Splitu: Izbio požar u stanu, jedna osoba završila u bolnici

U petak, 3. travnja, oko 23:20 sati izbio je požar u kuhinji stana u ulici Theodorea Roosevelta u Splitu, pri čemu je jedna muška osoba ozlijeđena.

Na mjesto događaja brzo su izašle žurne službe, a ozlijeđenom muškarcu pružena je medicinska pomoć od strane tima Hitne medicinske službe. Nakon obrade na terenu, prevezen je na daljnje liječenje u KBC Split.

Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita intervenirali su s jednim vozilom i šest vatrogasaca. Požar su uspjeli lokalizirati već u 23:40 sati, svega dvadesetak minuta nakon dojave, dok je u potpunosti ugašen u 00:15 sati.

Uzrok požara za sada nije poznat, a okolnosti izbijanja vatre bit će utvrđene očevidom.