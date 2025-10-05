Drama u Sloveniji: Lavina odnijela troje Hrvata, traže ih tri tima GSS-a

Tri hrvatska planinara nestala su u Sloveniji nakon što ih je, prema prvim informacijama, odnijela lavina na području između Vodnikova doma i Vela polja, nedaleko od Triglava.

Prema dosad poznatim informacijama, sedmero hrvatskih državljana boravilo je u Vodnikovom domu, planinarskom skloništu u slovenskim Alpama. Četvero ih je odlučilo ostati u domu, dok su troje nastavili put unatoč lošem vremenu. Nedugo nakon toga, na njihovom se području pokrenula lavina.

U tijeku je opsežna akcija spašavanja, a tri tima slovenskog GSS-a (iz Radovljice, Bohinja i Jesenica) pretražuju teren uz pomoć policije. Potragu dodatno otežava obilan snijeg, jak vjetar i gusti oblaci, zbog čega helikopter i dalje ne može poletjeti.

“Na terenu su tri naše ekipe, helikopter ne može uzletjeti zbog vremenskih uvjeta. Tražimo svaku mogućnost da dođemo do nestalih”, potvrdili su iz slovenske gorske službe spašavanja.

Policija je najavila da će više informacija objaviti kasnije tijekom dana, dok obitelji i prijatelji nestalih s nestrpljenjem čekaju vijesti iz planine.

Zahlađenje i nagli snijeg

Sloveniju je jutros pogodila nagla hladna fronta, koja je sa sobom donijela obilne snježne padaline i snažan vjetar. Snježna granica spustila se na oko 800 metara nadmorske visine, što je za početak listopada iznimno rijetko.

Prema podacima ARSO-a, na Kredarici je palo 25 centimetara snijega, na Zelenici 19 cm, Voglu 17 cm, Vršiču 14 cm, a na Krvavcu 11 cm.

U trenutku dok spasioci pokušavaju doći do nestalih Hrvata, vremenski uvjeti ostaju izuzetno opasni — magla, snijeg i vjetar otežavaju svaki korak.