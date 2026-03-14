Drama u Rijeci: Igrač Splita zakucao, srušila se cijela konstrukcija koša

Na utakmici Kvarnera i Splita u Rijeci dogodila se prava drama, a ozbiljna nesreća izbjegnuta je u posljednjem trenutku.

Pri vodstvu domaćina 48:47 centar Splita Demajeo Wiggins atraktivno je zakucao, a potom se zadržao na obruču. U tom trenutku popustila je cijela konstrukcija koša i srušila se ravno na parket, prenosi T-portal.

Srećom, Wiggins je u posljednjem trenutku uspio pomaknuti tijelo dok je ležao na podu pa je izbjegao teže ozljede – konstrukcija ga je samo okrznula. Odmah su mu u pomoć priskočili suigrači, igrači Kvarnera, treneri i službene osobe, a prema prvim informacijama sve je prošlo bez posljedica.

Za sada nije poznato što je točno uzrokovalo pad konstrukcije, no jasno je da koš nije bio dovoljno čvrsto učvršćen. Susret je nakratko prekinut, a igrači su se za to vrijeme ponovno zagrijavali dok se oprema nije vratila u funkciju.

Zanimljivo je da je upravo Wiggins do prekida bio najbolji igrač na parketu s 14 poena, pet skokova i četiri asistencije.