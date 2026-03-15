Drama u pet setova pripala Mursi, Ribola poražena u Kaštelima

Utakmica s Mursom očito ne može bez drame u pet setova, a i ovog puta su pobijedili gosti. Naime, kao što je u Osijeku (u 8. kolu) slavila Ribola, tako su večeras u Kaštelima u 17. kolu Superlige pobijedili Osječani je s 2:3 (21:25, 27:25, 25:19, 23:25, 13:15).

Ukratko – u prva dva seta su bili dosta izjednačeni – u prvom u završnici bolja Mursa u drugom kaštelanska momčad, koja je dominirala u trećem setu, cijelo vrijeme vodila s nekoliko poena razlike i povela 2:1. U četvrtom setu jako dobre razmjene, no kod 23:23 suci su promijenili prvu odluku i poen dosudili gostima za 23:24 i oni su potom iskoristili svoj servis za 2:2. Nakon toga je Ribola u petom setu gubila s 1:5 i sa 5 poena zaredom došla do 6:5, ali na kraju je ipak Mursa bila spretnija.

Najkorisniji igrač utakmice s 27 poena je kapetan OK Ribola Kaštela Nikola Jureta: „Prije svega čestitam moj ekipi na jako dobroj borbi. Čestitam i ekipi Murse na jako dobro odigranoj utakmici. Danas smo mi dali priliku nekim igračima koji ne dobijaju toliko minuta, također i Mursa. Pobjeda je išla na njihovu stranu, ali utakmica svakako ništa ne znači, mi smo svakako treći, tako da nema nekog žala zbog toga.

U sljedećem, posljednjem kolu prvog dijela sezone Ribola će gostovati kod Dinama u Zagrebu.