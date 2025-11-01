DRAMA U ITALIJI Ubojica vlastitih roditelja pobjegao iz pritvora, krenula potraga

Elia Del Grande, muškarac koji je 1998. u talijanskom gradu Cadrezzateu u pokrajini Varese ubio oca, majku i brata, pobjegao je iz radne ustanove u Castelfranco Emiliji, nedaleko od Modene. Del Grande, danas 49-godišnjak, bio je pod mjerom sigurnosti jer je ocijenjen društveno opasnim, a u ustanovi je trebao provesti šest mjeseci do nove procjene, javlja prenosi Index.

Trostruko ubojstvo koje je šokiralo Italiju

Zločin koji se dogodio 7. siječnja 1998. godine, kad je tada 22-godišnji Del Grande ubio oca Eneu (58), majku Alidu (53) i brata Enrica (27), ušao je u talijansku povijest pod nazivom “pokolj pekara”, jer je obitelj vodila poznatu pekarnicu u Cadrezzateu.

Istražitelji su utvrdili da je trostruko ubojstvo počinio zbog sukoba s roditeljima oko veze s djevojkom s Dominikanske Republike.

Del Grande je osuđen na 30 godina zatvora, a izašao je nakon što je odslužio 25. Nakon odslužene kazne sud mu je odredio nadzor jer je i dalje smatran opasnim – zbog krađa i prijava za uznemiravanje susjeda. U rujnu je smješten u kuću-radionicu u Modenskoj provinciji, gdje je trebao ostati do nove procjene.

Del Grande je prije nekoliko dana pobjegao tako što je preskočio zid ustanove i nestao bez traga. Za njim tragaju karabinjeri i zatvorska policija, a potraga je proširena i na područje Varesea te Sardinije, gdje ima rodbinu.

Bijeg i potraga

Prema informacijama sindikata zatvorske policije SAPPE, Del Grande je pobjegao pomoću improviziranog užeta napravljenog od spojenih električnih kabela.

„Elia Del Grande uspio se spustiti niz zid pomoću improvizirane užadi sastavljene od više električnih žica“, objasnili su Giovanni Battista Durante, zamjenik glavnog tajnika SAPPE-a, i Francesco Campobasso, nacionalni tajnik sindikata. Sindikat je upozorio da je bijeg posljedica „nedostatne sigurnosti u ustanovi u kojoj zajedno borave zatvorenici i internirani“, što je, kažu, „neopravdana i neprihvatljiva situacija“.

„U objektu je trenutačno smješteno 45 interniranih i 40 zatvorenika, i to unatoč tome što se radi o osobama potpuno različitih profila koje zahtijevaju različit pristup. Takva promiješanost ne omogućuje jamčenje potrebne sigurnosti, osobito zbog manjka osoblja – umjesto više od 100 službenika, trenutačno ih ima samo 62“, poručili su iz SAPPE-a.