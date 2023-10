DRAMA U HRVATSKOJ Dječak popio sok u kafiću i završio na infuziji: Unutra bila opasna lužina?

Dječak u dobi od 9 godina završio je u Klaićevoj bolnici nakon što je u ugostiteljskom objektu poznatog krapinskog ugostitelja naručio sok od jabuke i malo popio, saznaje RTL. Policija i tužiteljstvo istražuju je li u bočici umjesto soka bila opasna lužina i ako je, kako je tamo završila.

Majka dječaka koja je u Krapini pričala s novinarskom ekipom rekla je da je jezik njezinog sina, nakon što je popio sok, bio prepun mjehurića i s pojačanom slinom. Sve se dogodilo početkom rujna kada je otac išao sa sinom na tehnički pregled. Dok su čekali, sjeli su popiti piće u restoran kraj stanice za tehnički pregled.

"Sin je naručio sok od jabuke. Onaj u staklenoj bočici. Konobarica je normalno uzela piće iz frižidera, suprug je vidio, otvorila, donijela na stol, on je to popio i nakon prvog gutljaja on je počeo vikati kiselo, kiselo. Ne znam točno što je vikao uostalom. I nakon minute povratio", prepričala je majka dječaka za RTL.

I otac dobio reakciju nakon što je popio sok

Žena kaže da je isti sok odmah probao i njezin suprug pa dobio reakciju. Navela je da se dječak dan i pol žalio na bolove u želucu, a da su roditelji mislili da je sok samo pokvaren. Nakon što je 9-godišnjak dobio temperaturu završio je u bolnici.

U bolnici je utvrđeno da je dječak popio opasnu lužinu. Pet dana je proveo na infuziji, a morao je i pod anesteziju. Dječaku su utvrđene i opekline jednjaka.

O stanju dječaka za RTL je govorio ravnatelj bolnice u Klaićevoj Goran Roić. "Napravljena je obrada i dijete je s dijagnozom erozivnog gastritisa nakon nekoliko dana otpušteno na kućnu njegu s obavezom kontrole da ne bi došlo do kasnih posljedica tog stanja", rekao je Roić.

Odvjetnica: U bočici od soka poslužen mu je odmašćivač

Jovana Puhalo, odvjetnica obitelji, vjeruje da nitko to nije napravio namjerno, ali da se vjerojatno radi o kaznenom djelu iz nehaja.

"U bočici od soka poslužen mu je odmašćivač - lužina PH u visini 13 zbog čega je zadobio oštećenja sluznice, jednjaka i usne šupljine. Nadamo se da će nadležna tijela u ovom slučaju policijska postaja Krapina i nadležno državno odvjetništvo što prije poduzeti sve potrebne radnje kako bi se utvrdila odgovornost", kaže odvjetnica.

Odgovor policije i prozvanog restorana

Novinari RTL-a su u vezi ovog slučaja kontaktirali PU krapinsko-zagorsku.

"Sukladno Vašem upitu izvješćujemo Vas kako su policijski službenici policijske uprave krapinsko-zagorske, sukladno zaprimljenoj dojavi, izvijestili relevantne nadležne službe, a o događaju je upoznato nadležno državno odvjetništvo. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a sukladno dobivenim rezultatima nadzora, ispitivanja i vještačenja nadležnih službi, utvrđenih činjenica i provedenim izvidima podnijet će se adekvatna pismena nadležnom državnom odvjetništvu", odgovorila je krapinsko-zagorska policija.

Iz prozvanog restorana nisu htjeli stati pred televizijske kamere, ali su poslali kratko priopćenje. "Mi s takvim informacijama ne raspolažemo zbog čega za sada niti ne možemo odgovoriti na Vaše pitanje. Smatramo da bi bilo kakav odgovor bio kontraproduktivan policijskoj istrazi koju spominjete, u kojoj se po prirodi stvari treba štititi prava i interese djeteta", kažu iz restorana u Krapini.

Inspekcija nije utvrdila ništa sporno?

RTL neslužbeno doznaje da je inspekcija odmah izuzela sve uzorke sokova iz restorana te da nije utvrđeno ništa sporno.

Prema neslužbenim informacijama koje su došle do obitelji dječaka, netko je u bočicu od soka natočio profesionalno sredstvo za čišćenje felgi koje je zabunom ostavljeno u frižideru.