Drama u Hercegovini: GSS-ovci spašavali vojnike s planine u ledenoj noći

Vojnici Oružanih snaga BiH evakuirani su u noći s ponedjeljka na utorak s planinskog masiva Pločno nakon što je Savez gorskih službi spašavanja u BiH (GSSuBiH) zaprimio hitan poziv preko Operativnog centra civilne zaštite HNŽ-a. Akcija je pokrenuta zbog izuzetno teških vremenskih uvjeta – leda, jakog vjetra i niskih temperatura – koji su ugrozili pripadnike OS BiH.

Nakon uspostave izravne komunikacije između GSS-a i Oružanih snaga, dogovoreno je da se akcija zbog sigurnosnih razloga izvede u 1 sat iza ponoći 2. prosinca. Na teren je prva izašla ekipa HGSS-a Posušje s 11 spašavatelja i tri motorne sanjke, dok je oko 50 spašavatelja iz ostalih stanica bilo u pripravnosti.

Na položaju je zatečen vojnik s teškim stomačnim tegobama. Spašavatelji su mu odmah pružili medicinsku pomoć i evakuirali ga kao prioritetni slučaj. Nakon toga nastavljena je evakuacija preostalih vojnika, uz istodobni dolazak nove smjene OS BiH koja je trebala preuzeti dužnost na Pločnom, što je zahtijevalo preciznu koordinaciju.

Terenska vozila mogla su se koristiti samo do oko 1800 metara nadmorske visine, dok se dalje moglo napredovati isključivo motornim sanjkama. Ruta je bila potpuno zaleđena, izložena jakim udarima vjetra i temperaturama ispod nule.

GSSuBiH navodi da je akcija uspješno izvedena unatoč ekstremnim uvjetima te da se suradnja s Oružanim snagama BiH ponovno pokazala pouzdanom. Spašavatelji ističu da su spremni reagirati kad god je potrebno, posebno u situacijama kada je teren nepristupačan, a uvjeti opasni.