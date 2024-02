DRAMA U EMISIJI 'BRAK NA PRVU': "Ne osjećam prema Ani ono što ona vjerojatno osjeća prema meni"

U prošloj epizodi 'Braka na prvu' gledali smo dramu između Ane i Alena. Naime, Tini i Tiagu na večeri su se pridružili Alen i Ana, koja je primijetila: „Naspram njih, mi smo kao stari bračni par kojem je dosta svega.“ Tinu je zanimalo kako se razvija njihov odnos i Alen je prvo malo okolišao da bi rekao kako nije očekivao takav tip žene pa je iz toga nastala neugodna situacija. Tina je objašnjavala Alenu da nije sve u izgledu te da je prerasla tu fazu u životu, no on je tvrdio da te izgled privuče, a ono iznutra zadržava. „On želi biti iskren. Svi mi možemo biti iskreni, ali kako ti to zapakiraš i kako ti to kažeš osobi pored tebe je druga stvar“, rekla je Tina, a Ana se rasplakala i ustala od stola, piše Večernji.

Alen je objasnio što se dogodilo

Tina je tješila Anu i govorila joj da je takvi komentari ne trebaju dirati jer je Alen jako površan tip dok je on i dalje ponavljao Tiagu kako fizički ona nije njegov tip i da neće lagati pred kamerama i ostalima. „To je ružno. Tko si ti otkud ti pravo? Je li on Brad Pitt?“ kroz suze je govorila Ana dok ju je Tina tješila i govorila: „On nije zadovoljan sobom ako mene pitaš!“ Tinu je neugodno iznenadilo i to što Alen nije došao utješiti svoju suprugu. „To je od osobe baš neki minimum“, naglasila je. Kad se vratila za stol, rekla je kako bi i nju to povrijedilo da Tiago tako priča o njoj, no Alen je smatrao da se ne treba petljati u tuđe odnose i potom je inzistirao da Tina prizna kako joj je izgled bitan. Kasnije je u svoju obranu objašnjavao kako ga kod Ane nije privukla ni energija.

Nakon toga Alen je odlučio objasniti što se dogodilo. Rekao je da ne osjeća prema Ani ono što ona osjeća prema njemu.

"Ljudi koji me poznaju dobro znaju da kada volim neku ženu, za nju radim i više nego što možda trebam u takvim situacijama. Dajem sebe i više od sto posto jer smatram da je to - ljubav. Ali moramo uzeti bitnu činjenicu u obzir, a to je da ne osjećam prema Ani ono što ona vjerojatno osjeća prema meni. Normalno je, primjerice, da će Tiago za Tinu napraviti neke stvari koje možda ja za Anu neću, ali besmisleno je uopće uspoređivati njih i nas. Oni su par, sretni su, zaljubljeni. Mi nismo", izjavio je za RTL.hr.

Dodao je i da mu ne treba drama u životu i da ga Ana svojim ponašanjem samo odbija

"Nisam čovjek od drame i ne treba mi to u životu. Ne znam zašto je toliko zagrizla da mi se mora svidjeti, ali s takvim ponašanjem samo odbija. Svi su ostali ovo shvatili kao eksperiment, no ona kao da ima osjećaj pravog braka. Pogledajmo samo primjer Tamare koja se uzdigla iznad toga da nije Filipov tip. Oni se zabavljaju, smiju, večeraju zajedno, a kod nas samo nepotrebna drama", rekao je.

Rekao je da ju nije došao utješti kad se rasplakala jer mu u tom trenutku nije bilo jasno što se događa.

"U tom mi trenutku nije bilo jasno što se događa. Ponovio sam ono što sam rekao i prve večeri nakon svadbe i mislio sam da smo to razrješili. Ne može me netko na silu natjerati da se zaljubim! Neću se pretvarati, držati za ruke i grliti se s nekim ako to ne osjećam i mislim. Pretjerano dramatično reagira, što je otežavajuća okolnost za razvoj nekog prijateljskog odnosa. I kad misliš da smo se vratili na normalan put, ona ponovno potegne staru priču i stvara naboj", javlja Večernji.