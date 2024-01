Drama na utakmici: Pala je ograda na kojoj su bila poredana djeca!

Košarkaši Partizana izgubili su na nevjerojatan način protiv Fenerbahčea u 20. kolu Eurolige u Istanbulu.

Srpski klub imao je čak 17 koševa prednosti tijekom druge četvrtine, no Turci su ipak došli do pobjede, i to s uvjerljivim rezultatom od 91-76. Međutim, ishod utakmice zasjenio je incident koji se dogodio nakon utakmice.

Naime, uzbuđena djeca nagurala su se na ogradu pored prolaza kojim su igrači hodali prema svlačionicama. Tamo su čekali košarkaše Fenera u pokušaju da iznude autogram, prenose turski mediji.

Međutim, ograda nije izdržala pod pritiskom, a nagurana djeca pala su s tribine. Pripadnici hitne pomoći brzo su došli na mjesto nezgode, a srećom, nitko od mladih gledatelja nije ozbiljno nastradao.

Čak su i neki košarkaši Fenerbahčea uskočili i pomogli djeci i time barem malo ublažili šok od pada, piše 24 sata.