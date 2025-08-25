Drama na moru: Policija spasila maloljetnika na luftiću kojeg je nosilo more

Jučer oko 17,35 sati policija je zaprimila dojavu Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru da se ispred Ičića na luftmadracu nalazi maloljetna osoba koju odnosi more.

U potragu se odmah uključila posada službenog plovila pomorske policije P - 214, koja je započela obilazak akvatorija. More je bilo valovito uz svjež vjetar.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Oko 18,00 sati, ispred gradske plaže u Lovranu, policijski službenici pronašli su maloljetnu osobu na luftmadracu. Ukrcali su je na policijsko plovilo, pružili joj odgovarajuću pomoć te potvrdili da se radi o mladiću za kojim se tragalo.

Bez ozljeda

Pronađeni mladić nije zadobio ozljede i osjećao se dobro, a na obali ga je dočekao otac kojem je povjeren na daljnju skrb.

Ova intervencija još jednom potvrđuje profesionalnost i spremnost pomorske policije i službi traganja i spašavanja na moru, koje svakodnevno brinu o sigurnosti građana i turista.

Kako bi se spriječile moguće nesreće, policija apelira na roditelje da uvijek nadziru maloljetne osobe dok su u moru, a kupačima preporuča da rekvizite za plivanje, kupanje ili zabavu koriste u uvjetima koji ne predstavljaju opasnost od moguće promjene vremenskih prilika ili okolnosti na mora.