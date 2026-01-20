Drama na Jadranu: Mornari satima plutali bez kormila, spas pronašli na platformi Ivana A

U noći s petka na subotu na sjevernom Jadranu odvijala se prava drama na moru, u kojoj su se trojica slovenskih mornara našla u ozbiljnoj opasnosti nakon što je njihov čamac zbog tehničkog kvara postao neupotrebljiv.

Prema pisanju 24sata, plovilo s trojicom slovenskih državljana ostalo je bez upravljivosti nakon gubitka kormila te je satima nekontrolirano plutalo otvorenim morem, izvan teritorijalnih voda. U mraku i neizvjesnosti, mornari su uočili osvijetljenu plinsku platformu Ivana A i uspjeli do nje doploviti, čime su si praktički osigurali jedinu vidljivu točku spasa.

Bez ozlijeđenih

Na platformi ih je dočekala posada koja ih je odmah primila i zbrinula. Kako navodi isti izvor, osigurali su im sigurnost, grijanje i osnovnu opskrbu, a o incidentu su obavijestili nadležne službe za spašavanje i sigurnost na moru.

Nakon koordinacije s nadležnima, organiziran je tegalj čamca te prijevoz sva trojice mornara u pulsku luku. Njihova višesatna borba s morem tako je završila sretno, bez ozlijeđenih, zahvaljujući brzoj reakciji posade platforme i pravovremenom uključivanju spasilačkih službi.