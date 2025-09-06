Drama na Eurobasketu uoči utakmice Srbija - Finska: Policija dobila dojavu o bombi!

Subotnji dan osmine finala Eurobasketa tekao je glatko sve dok na red nije došao posljednji dvoboj, utakmica Srbija - Finska.

Naime, nakon što je završila utakmica između Litve i domaćina Latvije, Xiaomi Arena u Rigi se počela prazniti kako bi sve bilo spremno za zadnju utakmicu ovog dana. U jednom trenutku nepoznata osoba je latvijskoj policiji dojavila da se u dvorani nalazi bomba što je izazvalo paniku među okupljenima u i ispred dvorane.

Proglašena je izvanredna situacija, a ispred dvorane je pronađen sumnjiv paket zbog čega je policija zatvorila cijelu jednu ulicu.

"Policija je blokirala ulicu. Situacija bi mogla potrajati 20 minuta. Ispričavamo se zbog neugodnosti i zahvaljujemo na razumijevanju. Sigurnost je na prvom mjestu", glasilo je službeno priopćenje organizatora Eurobasketa.

Svoj dio posla je obavila, pretresla dvoranu i sve oko nje te se sve ispostavilo kao lažna uzbuna, a utakmica Srbija - Finska započela je u predviđenom terminu u 20:45, piše Gol.hr.