Drama na cesti u dolini Neretve: 68-godišnjak uhvaćen u vožnji, imamo sve detalje

Vozač je isključen iz prometa

Policijski službenici Policijske postaje Metković u poslijepodnevnim satima u subotu, 7. ožujka, u mjestu Krvavac zaustavili su 68-godišnjeg hrvatskog državljanina.

Vozač je kolnikom državne ceste D-9 upravljao skupom vozila – osobnim automobilom dubrovačkih registarskih oznaka i priključnim kamperskim vozilom koje nije imalo istaknute registarske oznake.

Prometnom kontrolom utvrđeno je da vozač priključnim vozilom upravlja bez položenog vozačkog ispita BE kategorije, te da je priključno vozilo neregistrirano i bez sklopljene police osiguranja.

Vozač je isključen iz prometa i prekršajno sankcioniran novčanom kaznom od 2.240 eura te mu je izrečena tromjesečna zabrana upravljanja vozilima BE kategorije.

