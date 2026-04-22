Drama na cesti: Bježao policiji, odbio test na drogu i završio iza rešetaka

Jučer, 21. travnja 2026. godine oko 11 sati u Stobreču policijski službenici svjetlosnim i zvučnim signalima izdali su naredbu za zaustavljanje vozaču vozila BMW koji je, nakon što je zaustavio vozilo, iz istog izašao i pokušao pobjeći, trčeći preko ceste D8. Policijski službenici su ga sustigli i spriječili u daljem bijegu tako da su nad njim uporabili sredstva prisile.

Utvrđeno je da 26-godišnjak upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje i odbio je zahtjev policijskog službenika da obavi testiranje na prisutnost droge u organizmu.

S obzirom na to da je 26-godišnjak ponavljač prometnih prekršaja koji je do sada dva puta pravomoćno kažnjen, uhićen je, a od njega je privremeno oduzet BMW.

U žurnom postupku odveden je na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i da mu se za svaki prekršaj izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana. Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 10 dana nakon čega je predan u zatvor.