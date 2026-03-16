Drama kod Imotskog: Mateo iz goruće kuće izvukao dvije žene

Dvadesetpetogodišnji automehaničar Mateo Mrkonjić iz Zmijavaca proteklog je vikenda, zajedno sa svojom djevojkom Emom Lujetić, spasio dvije starije žene iz kuće zahvaćene požarom u zaseoku Mrkonjići, reagirajući u posljednjem trenutku i spriječivši, prema riječima vatrogasaca, moguću tragediju.

Požar je izbio u noći sa subote na nedjelju, oko pola sata iza ponoći. Mateo i Ema prolazili su automobilom nedaleko od njegove obiteljske kuće kada je primijetio miris paljevine. Isprva nije posumnjao na ozbiljniji požar, no nakon što se udaljio stotinjak metara odlučio se vratiti i provjeriti odakle dolazi dim.

"Kad sam ponovno prošao pokraj kuće, vidio sam dim koji izlazi iz krovišta. Otrčao sam na kat i počeo dozivati ukućane. Nakon nekoliko minuta otvorila mi je jedna gospođa. Rekao sam joj da nešto gori, a u kući je već bilo dima", ispričao je Mrkonjić, piše Radio Imotski.

Odmah je nazvao broj 112, dok je svoju djevojku poslao da obavijesti susjede. U međuvremenu je saznao da se u kući nalazi i nepokretna starija žena. Bez oklijevanja je ušao u prostoriju i iznio je iz kuće, iako je vatra već zahvaćala krovište.

"Izveo sam je van, a potom sam se vratio po njezina kolica jer je nepokretna", priča Mrkonjić.

Ubrzo su na mjesto događaja stigli djelatnici hitne medicinske pomoći, policija i vatrogasci koji su započeli gašenje požara. Unatoč brzoj intervenciji, vatra se brzo proširila i kuća je u potpunosti izgorjela. Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Imotski Stipe Zec istaknuo je kako je pravovremena reakcija mladog para bila presudna.