Drama kod Imotskog: Mateo iz goruće kuće izvukao dvije žene

"Izveo sam je van, a potom sam se vratio po njezina kolica jer je nepokretna"

Dvadesetpetogodišnji automehaničar Mateo Mrkonjić iz Zmijavaca proteklog je vikenda, zajedno sa svojom djevojkom Emom Lujetić, spasio dvije starije žene iz kuće zahvaćene požarom u zaseoku Mrkonjići, reagirajući u posljednjem trenutku i spriječivši, prema riječima vatrogasaca, moguću tragediju.

Požar je izbio u noći sa subote na nedjelju, oko pola sata iza ponoći. Mateo i Ema prolazili su automobilom nedaleko od njegove obiteljske kuće kada je primijetio miris paljevine. Isprva nije posumnjao na ozbiljniji požar, no nakon što se udaljio stotinjak metara odlučio se vratiti i provjeriti odakle dolazi dim.

"Kad sam ponovno prošao pokraj kuće, vidio sam dim koji izlazi iz krovišta. Otrčao sam na kat i počeo dozivati ukućane. Nakon nekoliko minuta otvorila mi je jedna gospođa. Rekao sam joj da nešto gori, a u kući je već bilo dima", ispričao je Mrkonjić, piše Radio Imotski.

Odmah je nazvao broj 112, dok je svoju djevojku poslao da obavijesti susjede. U međuvremenu je saznao da se u kući nalazi i nepokretna starija žena. Bez oklijevanja je ušao u prostoriju i iznio je iz kuće, iako je vatra već zahvaćala krovište.

"Izveo sam je van, a potom sam se vratio po njezina kolica jer je nepokretna", priča Mrkonjić.

Ubrzo su na mjesto događaja stigli djelatnici hitne medicinske pomoći, policija i vatrogasci koji su započeli gašenje požara. Unatoč brzoj intervenciji, vatra se brzo proširila i kuća je u potpunosti izgorjela. Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Imotski Stipe Zec istaknuo je kako je pravovremena reakcija mladog para bila presudna.

