DP-ov ministar u središtu kontradikcije: Prosvjedovao protiv eutanazije zdravih svinja, a sad najavio rat svinjskoj kugi

Afrička svinjska kuga (ASK) ponovno hara istokom Hrvatske, a kriza je dosegla razmjere koji zahtijevaju drastične mjere. Na čelo Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje bolesti stao je novi ministar poljoprivrede, David Vlajčić iz Domovinskog pokreta, najavljujući "rat protiv ASK-a".

No, dok danas iz ministarske fotelje govori o nužnosti eutanazije i strogoj kontroli, Vlajčić, tada tek budući ministar, ranije je svesrdno prosvjedovao protiv eutanazije svinja.

"Stop eutanaziji zdravih svinja!", glasno je podržavao prosvjede svinjogojaca u listopadu 2023. godine, a koji su se protivili mjerama tadašnje ministrice Marije Vučković, odnosno eutanaziji svinja, pišu 24sata.

- Inati se, Slavonijo! Stop eutanaziji zdravih svinja i zabrani svinjokolja, stop uništavanju Slavonije - napisali su tada iz Domovinskog pokreta na društvenim mrežama.

Tada su iz DP-a za probleme u Slavoniji krivili "premijerovu poslušničku briselsku politiku".

- Bahatost, nepoštivanje, teror i skandalozni postupci Plenkovićevih poslušnika uzeli su toliko maha da inspektori i veterinari ulaze ljudima u dvorišta neovlašteno i bez sudskih naloga te kolju zdrave svinje. Stoga u potpunosti podržavamo zahtjeve slavonskih uzgajivača svinja, koji traže od Vlade i resornog ministarstva prestanak eutanazije zdravih svinja, dopuštanje prometovanja svinja i svinjskog mesa zdravih svinja, dopuštanje svinjokolja i poništenje kategorizacije svih OPG-ova - stoji u objavi.

- Slavonski seljak mora i treba ostati svoj na svome, mora moći prehraniti svoju obitelj, mora moći uzgajati svoje svinje i prodavati meso bez da ga država mrcvari i uništava na svakom koraku. Samo je do sada poubijano oko 40.000 svinja, a zahvaljujući Plenkovićevoj poslušničkoj briselskoj politici, planira ih se pobiti još 50.000, jer je takva direktiva došla iz ureda odnarođenih globalističkih šefova u Bruxellesu - dodali su tada iz DP-a.

Danas, kao ključni dio te iste Vlade, Vlajčić provodi mjere koje su ne samo identične, već i strože od onih protiv kojih je prosvjedovao.

Oglasio se i Vlajčić

Nakon objave članka, oglasio se i sam ministar na društvenim mrežama.

Evo što je napisao:

- Bio sam na prosvjedu 2023. i ponovno bih učinio isto!

Nekome je čudno to što DP u oporbi nije podržavao politiku vlade?! Pa to je zadaća oporbe, da kritizira i traži druga rješenja!

Svi koji tvrde drukčije neka mi pokažu te brojne izjave podrške i ljubavi od SDP-a i Možemo. Evo, sve trče pred kamere ne bi li nam dali otvorenu potporu!

Bio sam na prosvjedu 2023. jer je budućnost slavonskog sela došla u pitanje. Nije bilo jasno hoće li se proizvodnja ikada obnoviti. Ulaskom DP-a u Vladu, moj je prethodnik Josip Dabro uveo višemilijunske programe repopulacije zahvaljujući kojima smo vratili tisuće svinja u slavonske svinjce. Tako je DP zabrinutost s prosvjeda pretočio u vladinu politiku koja čuva život u ruralnim krajevima.

Zato danas možemo biti sigurni da će se proizvodnja oporaviti i fokusirati se na borbu protiv bolesti koja je ovaj put ušla i u velike sustave. To nam govori da je potrebna još veća odlučnost. Zahvaljujući DP-u i ovoj vladi slavonski će način života biti sačuvan! - napisao je.