DP-ov ministar obrtnicima: Nedjeljom se svetkuje dan Gospodnji, mi smo katolička zemlja

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar danas je poručio kako eventualne promjene vezane uz rad obiteljskih obrta nedjeljom ne ulaze u okvir Zakona o obrtu te da se pitanje rada trgovina tog dana u potpunosti rješava kroz Zakon o trgovini.

Odgovarajući na novinarska pitanja nakon svečane akademije povodom 20. obljetnice osnutka Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa), Šušnjar je odbacio tvrdnje da se izmjenama Zakona o obrtu planira ukidanje zabrane rada nedjeljom za obiteljske obrte u maloprodaji. Naglasio je kako ne vidi prostor za takve izmjene jer, kako je rekao, to pitanje uopće nije predmet tog zakona.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Govoreći o postojećem zakonskom rješenju, ministar je istaknuo da je Zakon o trgovini, koji je potvrdio i Ustavni sud, ispunio svoju svrhu. Prema njegovim riječima, zaposlenima u trgovini omogućeno je da nedjelju provode s obitelji, što je, dodao je, osobito važno u zemlji koja ima snažno katoličko nasljeđe, gdje je nedjelja tradicionalno dan posvećen obitelji i odmoru.

Osvrćući se na gospodarske učinke, Šušnjar je naveo da dostupni podaci ne upućuju na financijsku štetu. Promet koji se ranije ostvarivao nedjeljom, objasnio je, najvećim se dijelom prebacio na subotu, a manjim dijelom na početak tjedna, zbog čega nisu zabilježeni gubici ni za poslovni sektor ni za državni proračun.

Ministar je pritom naglasio kako je tržište jednako za sve sudionike te da neće biti povlaštenog položaja ili diskriminacije s obzirom na pravni oblik poslovanja. Smatra da je postojeći zakonski okvir, koji dopušta 16 radnih nedjelja godišnje uz sajamske dane, sasvim dostatan, piše tportal.

Zaključno je poručio kako ekonomski pokazatelji potvrđuju stabilnost sustava, dok istodobno obitelji dobivaju priliku da nedjelju provode zajedno, što vidi kao jednu od ključnih vrijednosti takvog uređenja.