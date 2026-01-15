Doznali smo nešto novo. Bila je to prava drama nadomak Splita: Prvo 26 ovaca i četiri odojka, a potom usmrćivanje još 12 ovaca i 33 koze…

Mnoga obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u Dalmaciji, ali i Hrvatskoj, pribjegavaju ilegalnim metodama: stoku kolju i meso prodaju "na crno". Razlog koji se najčešće čuje na terenu je jednostavan – "nemamo drugog načina". No drugi načini postoje, ali su nerijetko komplicirani, skupi i teško provedivi, posebno za uzgajivače na širem splitskom području i Dalmatinskoj zagori. Zbog toga dio ljudi završava u sivoj zoni, iako imaju legalan i prijavljen OPG.

U isto vrijeme, veterinarske i inspekcijske službe pojačavaju aktivnosti. Nadzori vezani uz ilegalno klanje i promet mesa u posljednje vrijeme su učestaliji, a poruka je jasna: kućno klanje je dopušteno u određenim uvjetima, ali prodaja mesa iz takvog klanja – nije.

Upravo u tom kontekstu doznali smo nove informacije o nadzoru jednog objekta u Općini Prgomet, gdje je veterinarska inspekcija Državnog inspektorata, slijedom prijave o ilegalnom klanju životinja, 31. prosinca 2025. godine provela inspekcijski nadzor.

Tijekom nadzora utvrđene su nesukladnosti, zbog čega je izdano usmeno rješenje kojim je naređeno usmrćivanje neoznačenih životinja – ukupno 26 ovaca i četiri odojka. Životinje su istoga dana neškodljivo uklonjene putem ovlaštenog koncesionara.

Zona zaštite zbog kuge

Budući da je predmetni objekt smješten na području koje je određeno kao zona zaštite radi izbijanja kuge malih preživača, objekt je stavljen pod službeni nadzor. Istoga dana provedeno je i uzorkovanje ovaca i koza, uz utvrđivanje sljedivosti, radi serološkog pretraživanja kako bi se potvrdio ili isključio uzročnik kuge malih preživača.

Dana 5. siječnja 2026. zaprimljeno je izvješće prema kojem je na objektu utvrđena bolest – kuga malih preživača. Slijedom toga, dan kasnije, 6. siječnja 2026., izdano je novo usmeno rješenje kojim je naređeno usmrćivanje svih ovaca i koza zatečenih na zaraženom objektu.

Kako navode iz Inspektorata, istoga dana neškodljivo je uklonjeno 12 ovaca i 33 koze, također putem ovlaštenog koncesionara, a zbog utvrđenih nesukladnosti najavljene su i druge zakonom propisane mjere.

Pojačane kontrole u zonama: veterinarski pregledi i inspekcijski nadzori

Na svim objektima smještenima u zoni zaštite i zoni nadziranja, određenima zbog izbijanja kuge malih preživača, ovlašteni veterinari provode veterinarske posjete, kliničke preglede i uzorkovanja ovaca i koza. Veterinarska inspekcija, ističu, paralelno provodi nadzore po prijavama o utvrđenim nesukladnostima.