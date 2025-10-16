Doznajte zašto je Lika više od mjesta između Splita i Zagreba

Da “između” može značiti ozbiljan potencijal, vidimo na primjeru Like - regije koja se nalazi doslovno između Splita i Zagreba.

Tranzitna lokacija kroz koju morate proći na putu od juga prema sjeveru i obrnuto, Lika ima nevjerojatan potencijal da postane odredište umjesto izletišta jer je taman dovoljno daleko od doma, u kojem god smjeru taj dom jest.

Nepravedno zanemarena postepeno preuzima svjetla reflektora spremna da zasja u punom sjaju.

Ravnice omeđene planinama, nepregledno zelenilo i krajolik koji oduzima dah, brežuljci i vrhovi planina koji kao da paraju tu zelenu podlogu uzdižu se u ritmičkim izmjenama iznad proplanaka kojima trče divlji konji.

Lika ima onu tišinu koja ne plaši, nego umiruje. Tišinu u kojoj čuješ sebe. Tamo dani traju dulje, a večeri imaju miris dima i topline iz peći.

Plitvička jezera jesu svojevrsni simbol Like , ali Lika je mnogo više od razglednice. Kad zakoračiš na drvenu stazu i čuješ slapove, shvatiš da priroda ovdje ima glavnu riječ, a čovjek je samo gost koji udiše i promatra. Dok stojiš pokraj visokih stabala koja kriju čitav paralelni svijet svih životinja čijih je ta šuma dom, shvatiš koliko si malen.

Gacka teče lagano, kao da nigdje ne žuri. I tako i ti, kad dođeš u njezinu blizinu, jednostavno usporiš. Uz mlinove na Majerovu, Tonkovićevu i Klanac vrilu voda šapće, a vrijeme stane. Tko god posjeti ovo mjesto sigurno se poželi vratiti kako bi osjetio miris vlažne trave i zvuk drvenih kotača koji se okreću pod rukom starog majstora. Jer tu se žito melje kao i nekada štujući povijest koja opetovanu dokazuje da je učiteljica života.

Osim pejzaža prepoznatljivi su i okusi ovoga kraja pa ste tako zasigurno čuli ili probali ličku janjetinu, škripavac, pole i pastrvu s Gacke, sve to čini da ova regija ima onaj prepoznatljiv okus koji dolazi iz jednostavnosti i iz topline domaće peći, a lička se gostoljubivost ne uči, nego nasljeđuje.

Smiljan, rodno mjesto Nikole Tesle, mjesto je gdje osjetiš snagu genijalnosti, a memorijalni centar mjesto je koje vrijedi posjetiti i doživjeti jer je toliko interaktivno da i djeca kroz taktilne tehnike i vizualne instalacije nauče mnogo.

Nešto u tom krajoliku nadahnjuje i podsjeća koliko su mir, prostor i nebo važni za stvaranje ideja.

U Kuterevu, utočištu za medvjede, naučiš da i snaga ima nježnost, a kada se pak popneš na Velebit, zrak postane drukčiji, svjež i oštar, a pogled se širi do točke gdje prestaješ govoriti i samo gledaš.

„Mirisi, zvukovi, prizori i okusi ovog mjesta ostavit će neizbrisiv trag u vašem sjećanju. Serijal 'Posjeti me' , koji možete pratiti na društvenim mrežama i stranicama Hrvatske turističke zajednice , savršeno prenosi taj doživljaj kroz četiri epizode koje vas vode na putovanje kroz srca i duše nekih od najljepših, često zaboravljenih dijelova Hrvatske.”

Lika možda jest “između”, ali upravo zato spaja. Sjever i jug, mir i snagu, tišinu i život.

Liku nemoj samo obići, pokušaj ju doživjeti.