Doznajemo nove detalje o zatvorenicima hospitaliziranim nakon kaosa u zatvorskoj ćeliji na Bilicama

Požar koji je kasno u ponedjeljak navečer izbio u zatvorskoj ćeliji na Bilicama i dalje izaziva veliku pozornost javnosti. Informacije su isprva stizale gotovo na kapaljku, a sada su poznati detalji koji otkrivaju ozbiljnost cijelog slučaja uključujući i identitet jednog od najteže ozlijeđenih.

Kako je ranije doznao portal Dalmacija Danas, iz splitskog zatvora u KBC Split zaprimljeno je ukupno deset osoba devet zatvorenika i jedan pravosudni policajac. Najprije je pet osoba bilo životno ugroženo i smješteno na Jedinici intenzivnog liječenja, dok su četiri osobe, među njima i policajac, nakon obrade otpuštene na kućnu njegu.

Među najteže ozlijeđenima je Ante Vučak (1990.), poznat policiji pod nadimkom Australac. Riječ je o osobi koja se nedavno našla iza rešetaka zbog remećenja javnog reda i mira i pokušaja nanošenja teških ozljeda u jednom splitskom klubu. Trenutno je na respiratoru, a njegovo stanje je teško, potvrdili su neslužbeni bolnički izvori.

Prema neslužbenim informacijama, upravo je Vučak navodno pokušao zapaliti madrac kako bi se riješio stjenica, što je, prema svemu sudeći, i dovelo do požara. U kuloarima se pojavila i druga verzija događaja, no službena potvrda još uvijek nema.

U trenutku incidenta na terenu je bilo više od 15 pripadnika interventne policije, desetak pravosudnih službenika te policajci koji su osiguravali prostor oko bolnice.

Ministarstvo pravosuđa u utorak je potvrdilo da je do zapaljenja došlo unutar ćelije s devet zatvorenika. Vatru su brzo uočili službenici pravosudne policije, koji su je i počeli gasiti prije dolaska vatrogasaca i hitne pomoći.

Prema najnovijim informacijama iz Kliničkog bolničkog centra Split, u Jedinici intenzivnog liječenja i dalje se nalazi pet osoba ozlijeđenih u nedavnom požaru unutar zatvora.

Kakvo je zdravstveno stanje zatvorenika u ovom trenutku doznajemo od glasnogovornice KBC-a Split, Kristine Bitange:

- U jedinici intenzivnog lijecenja KBC-a Split i dalje se nalazi 5 bolesnika, no ipak ima pomaka. Jučer su dvojica odvojena od respiratora i dobro se oporavljaju te mozemo reći da su izvan životne opasnosti.

Kod preostala tri bolesnika se i dalje provode mjere intenzivnog liječenja te je njihovo stanje nepromijenjeno - kazala nam je.

Iako je požar brzo stavljen pod kontrolu zahvaljujući brzoj reakciji pravosudne policije, posljedice incidenta ozbiljne su, a zdravstveno stanje više zatvorenika i dalje zabrinjava.

Javnost s pravom traži odgovore. Kako je uopće moguće da dođe do požara unutar zatvorske ćelije i jesu li poduzete sve sigurnosne mjere.

Posjetimo, ispred Zatvora Bilice održana je konferencija za medije. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan dao je izjavu.

"Želim izraziti želju za što bržim oporavkom osobama lišenima slobode koje su sinoć završile u bolnici te zahvaliti svim službenicima pravosudne policije na brzoj reakciji. Njihovom reakcijom je spriječeno da ne dođe do veće tragedije", kazao je uvodno Habijan.

Koliko osoba može biti u jednoj sobi u zatvoru?

"Pravilnik je vrlo jasan. Stalno ističem da sam svjestan izazova velikog broja osoba u zatvorskom sustavu u kojem ima 3952 mjesta, a u sustavu je 800 osoba više. Potrebno je izgraditi nove kapacitete. Počela je gradnja dvaju novih zatvora", kazao je Habijan.

Kako je moguće da osobe pale stvari u zatvoru, je li bilo sigurnosnih propusta?

"Što se tiče zapaljivih stvari, poput upaljača, to je propisano pravilnikom, to nije ništa neuobičajeno ili da je to nešto što osobe koje su lišene slobode ne mogu imati", kaže ministar Habijan.

Kaže da je upoznat i sa problemom stjenica.

"Upoznat sam sa problemom stjenica, ovo je problem koji traje dulje vrijeme. Što se tiče mjera koje su poduzete u 2024. i 2025., nabavljeno je preko 285 novih madraca, obavljena je dezinsekcija. Radi se maksimalno koliko se može", pojašnjava Habijan.

Upitali su novinari i je li se protupožarni alarm oglasio.

"Zatvor posjeduje vatrodojavni sustav koji je odradio svoje. Vatrogasni aparati su korišteni, sve je bilo ispravno", kazao je upravitelj zatvora Jerko Kosor.

Problema sa stjenicama je svjestan i upravitelj zatvora.

"Sustavno se borimo protiv stjenica, a pokušavaju i sami zatvorenici", kaže upravitelj.

Jesu li stjenice zaista bile razlog za paljenje madraca?

"Jesu li razlog bile stjenice, ne možemo sada znati, nadamo se da će policija to utvrditi", kazao je upravitelj zatvora.