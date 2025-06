JESU LI ZAISTA STJENICE RAZLOG? SMIJU LI ZATVORENICI IMATI UPALJAČ? Evo što su o sinoćnjem požaru rekli ministar Habijan i upravitelj Zatvora Bilice

Deset ljudi sinoć je završilo u splitskoj bolnici nakon što je izbio požar u jednoj od soba zatvora Bilice. Riječ je o devet zatvorenika i jednom pravosudnom policajcu. Četvero ih je nakon liječničke obrade pušteno na kućnu njegu, dok ih je šest zadržano u bolnici. Od te brojke njih pet se bori za život. Smješteni su na jedinicu intenzivnog liječenja.

Ispred Zatvora Bilice održana je konferencija za medije. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan dao je izjavu.

"Želim izraziti želju za što bržim oporavkom osobama lišenima slobode koje su sinoć završile u bolnici te zahvaliti svim službenicima pravosudne policije na brzoj reakciji. Njihovom reakcijom je spriječeno da ne dođe do veće tragedije", kazao je uvodno Habijan.

Koliko osoba može biti u jednoj sobi u zatvoru?

"Pravilnik je vrlo jasan. Stalno ističem da sam svjestan izazova velikog broja osoba u zatvorskom sustavu u kojem ima 3952 mjesta, a u sustavu je 800 osoba više. Potrebno je izgraditi nove kapacitete. Počela je gradnja dvaju novih zatvora", kazao je Habijan.

Kako je moguće da osobe pale stvari u zatvoru, je li bilo sigurnosnih propusta?

"Što se tiče zapaljivih stvari, poput upaljača, to je propisano pravilnikom, to nije ništa neuobičajeno ili da je to nešto što osobe koje su lišene slobode ne mogu imati", kaže ministar Habijan.

Kaže da je upoznat i sa problemom stjenica.

"Upoznat sam sa problemom stjenica, ovo je problem koji traje dulje vrijeme. Što se tiče mjera koje su poduzete u 2024. i 2025., nabavljeno je preko 285 novih madraca, obavljena je dezinsekcija. Radi se maksimalno koliko se može", pojašnjava Habijan.

Upitali su novinari i je li se protupožarni alarm oglasio.

"Zatvor posjeduje vatrodojavni sustav koji je odradio svoje. Vatrogasni aparati su korišteni, sve je bilo ispravno", kazao je upravitelj zatvora Jerko Kosor.

Problema sa stjenicama je svjestan i upravitelj zatvora.

"Sustavno se borimo protiv stjenica, a pokušavaju i sami zatvorenici", kaže upravitelj.

Jesu li stjenice zaista bile razlog za paljenje madraca?

"Jesu li razlog bile stjenice, ne možemo sada znati, nadamo se da će policija to utvrditi", kazao je upravitelj zatvora.