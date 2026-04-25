HNK HAJDUK: "Inzistirat ćemo na novom stadionu i nećemo odustati"

HNK Hajduk Split ponovno je otvorio pitanje budućnosti sportske infrastrukture u Splitu, istaknuvši kako je krajnje vrijeme za donošenje konkretnih odluka o izgradnji novog stadiona.

Iz kluba naglašavaju da već godinama upozoravaju na potrebu gradnje modernog nogometnog objekta, te poručuju kako od tog cilja neće odustati, ističući da su interesi kluba i velikog broja navijača na prvom mjestu.

Poseban naglasak stavljen je na stanje Stadion Poljud, koji je, kako navode, već 47 godina izložen vremenskim utjecajima, a nedostatak adekvatnog održavanja dodatno je utjecao na njegovo trenutačno stanje. U narednih desetak dana očekuju se konkretni rezultati analize konstrukcije stadiona, koju provode stručnjaci predvođeni jednim od izvornih projektanata, profesorom emeritusom Antom Mihanovićem, uz podršku tvrtke Otpornost d.o.o. i recenzenata.

U Hajduku ističu kako je sigurnost navijača i zaposlenika apsolutni prioritet, zbog čega su i pokrenuli detaljnu procjenu stanja objekta kako bi se utvrdilo što klub i grad očekuje u narednom razdoblju.

Iz kluba također smatraju kako se posljednjih tjedana dodatno potvrdilo da je izgradnja novog stadiona dugoročno najisplativije i najrazumnije rješenje, upozoravajući pritom na prepreke koje, kako tvrde, usporavaju razvoj sportske infrastrukture u Splitu.

Zaključno poručuju kako će odluke donesene danas imati ključan utjecaj na budućnost kluba i sporta u gradu, pozivajući na odgovorno i racionalno djelovanje u ovom, kako ističu, važnom trenutku za Split i Hajduk.