Kakav uspjeh za viški proizvod, čak tri medalje iz Londona za "Hum 587". "Sve biljke beremo na otoku"

Na međunarodnoj sceni još jedno veliko priznanje za visoku kvalitetu domaćih proizvoda dolazi s otoka Visa. Viška destilerija Okusi Visa Distillery, koja stoji iza sve poznatijeg brenda Hum 587 gin, osvojila je čak tri medalje na prestižnom London Spirits Competitionu – dvije zlatne i jednu srebrnu.

Riječ je o natjecanju koje okuplja najbolje proizvođače jakih alkoholnih pića iz cijelog svijeta, a nagrade se dodjeljuju na temelju kvalitete, vrijednosti i atraktivnosti proizvoda na tržištu.

Gin koji nosi potpis Visa

Iz destilerije ističu da je ključ uspjeha upravo u autentičnosti i snažnoj povezanosti s otokom.

“Okusi Visa Distillery na udaljenom otoku Visu dom je Hum 587 gina. S ponosom danas objavljujemo da smo osvojili dvije zlatne i jednu srebrnu medalju na prestižnom London Spirits Competitionu. Okus našeg gina dolazi iz divlje prirode Visa, koja mu daje prepoznatljiv pobjednički karakter. Riječ je o ručno rađenom ginu, destiliranom lokalno, a namijenjenom globalnom tržištu”, poručili su iz tima.

Dodaju i zahvalnost otočanima koji su od samog početka dio njihove priče i najveća podrška.

Niz međunarodnih priznanja od samih početaka

Ovo nije prvi put da Hum 587 gin dobiva priznanja na svjetskoj razini. Od 2022. godine do danas osvojili su ukupno 12 međunarodnih medalja, od čega čak sedam zlatnih i pet srebrnih.

Takav kontinuitet uspjeha potvrđuje da se ne radi o slučajnosti, već o ozbiljnom i predanom radu koji iz godine u godinu podiže ljestvicu kvalitete.

“Staviti otok u bocu” pokazalo se kao dobitna formula

Podsjetimo, iza ove priče stoje Hilda i Gary, par koji je na Vis stigao kao turist, a danas ondje stvara proizvod prepoznat širom svijeta. Njihova ideja od početka je bila jasna – napraviti gin koji će u sebi nositi duh otoka.

„Ovdje još možeš pronaći tišinu i istinski život – samo treba skrenuti s glavnih puteva."

Upravo ta filozofija, oslonjena na lokalne biljke, ručnu proizvodnju i duboku povezanost s prirodom, pokazala se kao ključ uspjeha. Svaka nova nagrada dodatno potvrđuje da autentičnost, kada se radi s predanošću, ima svoje mjesto i na najzahtjevnijim svjetskim tržištima.

S Visa tako još jednom stiže lijepa priča – ona u kojoj se ljubav prema otoku, znanje i trud pretaču u proizvod koji osvaja i stručnjake i tržište.